O tenista brasileiro João Fonseca faz a sua estreia no Grand Slam de Wimbledon nesta segunda-feira (30), em torno das 10h30 (de Brasília), logo depois do jogo entre a bielorrusa Aryna Sabalenka e a canadense Carson Branstine. O jogador de 18 anos enfrenta o anfitrião Jacob Fearnley na quadra 1, com transmissão da ESPN 2 (canal fechado) e do Disney+ (streaming).

Número 1 do Brasil, João Fonseca fará sua primeira participação em Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, com um retrospecto positivo em estreias de torneios deste nível. Em janeiro, ele estreou no Aberto da Austrália com vitória sobre o russo Andrey Rublev por 3 sets a 0 e, em maio, eliminou o polonês Hubert Hurkacz, também sem perder sets, na estreia de Roland Garros.

— Jogar na grama é uma experiência nova para mim e, a cada ano que passa, vou pegando mais o jeito. É um piso muito diferente dos outros, e você não tem muito tempo para se adaptar, então você precisa aproveitar ao máximo para trabalhar com o pouco tempo que tem — disse o tenista por meio de sua assessoria de imprensa.

— Estou jogando e treinando bem, e minha mentalidade e confiança também estão boas. Tenho certeza que será um bom jogo, o Fearnley é um bom amigo e um ótimo jogador. Vai ser um sonho jogar minha primeira partida aqui em Wimbledon como profissional. Toda semana é uma nova experiência para mim, então vou aproveitar cada momento, curtir jogar tênis e fazer o meu melhor — completou Fonseca.

No retrospecto contra Jacob Fearnley, Fonseca também leva vantagem, já que os dois se enfrentaram em duas oportunidades, com dois triunfos do brasileiro. O carioca venceu o único duelo em chave principal de ATP, na estreia do Masters 1000 de Indian Wells.