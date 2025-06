A equipe feminina de florete do Brasil conquistou a medalha de bronze na competição por equipes do Campeonato Pan-Americano de Esgrima 2025. O quarteto formado por Bia Bulcão, Ana Toldo, Gabriella Vianna e Mariana Pistoia superou o Chile na disputa pelo terceiro lugar nesse domingo (29), na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro.

A conquista representa a terceira medalha brasileira na competição continental, encerrando a participação do país no evento. O Brasil enfrentou o Canadá na semifinal, vencendo apenas um dos nove duelos disputados, quando Bia Bulcão derrotou a canadense Eleanor Harvey, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, por 7 a 5.

Dois triunfos de Mariana Pistoia

Na disputa contra o Chile pelo bronze, a equipe brasileira dominou o confronto com seis vitórias, duas derrotas e um empate. Mariana Pistoia destacou-se com dois triunfos no confronto decisivo.

— A gente vinha se preparando muito para este dia, mentalmente e taticamente. Obviamente teve muito nervosismo, mas já estávamos trabalhando para essa medalha há muito tempo — declarou Ana Toldo em entrevista à Confederação Brasileira de Esgrima (CBE).

Bia Bulcão também expressou sua satisfação com o resultado obtido pela equipe.

— É gratificante. Trabalhamos muito. Fiquei contente porque estamos evoluindo muito sempre como equipe, isso é o mais importante — afirmou.

Antes do bronze no florete feminino por equipes, o Brasil já havia conquistado medalhas com Alexandre Camargo na espada masculina e com Isabela Carvalho no sabre feminino, ambas de bronze.

Os Estados Unidos confirmaram sua supremacia no florete feminino por equipes ao conquistar a medalha de ouro, repetindo o feito dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A equipe americana contou com Lee Kiefer, três vezes medalhista olímpica. O Canadá ficou com a prata.

No mesmo dia, o Brasil também competiu no sabre masculino por equipes com Bruno Pekelman, Henrique Garrigos, Enrico Pezzi e Renato Saliba, terminando na quarta posição após derrota para a Colômbia.

No quadro geral de medalhas do Pan-Americano de Esgrima 2025, os Estados Unidos lideraram com 21 medalhas no total: dez de ouro, três de prata e oito de bronze. A Argentina ficou em segundo lugar com três medalhas. O Brasil e a Colômbia empataram na sexta posição, cada um com três bronzes.