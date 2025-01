João Fonseca e Marcelo Melo fazem vídeo de ‘duelo de gerações’; confira

A CBT divulgou um vídeo de duelo de gerações entre João Fonseca e Marcelo Melo. O carioca, de 18 anos, e o mineiro, de 41, fizeram uma brincadeira que compararam a infância entre os tenistas. Na gravação, Fonseca e Melo desconhecem os cantores favoritos de cada um.

No âmbito do esporte, João Fonseca afirma que Roger Federer foi sua maior inspiração. O suíço se aposentou em 2022, após 24 anos de carreira. Já Marcelo revelou que Andre Agassi foi quem o inspirou a jogar tênis. O americano começou a carreira em 1987 e se aposentou em 2005, um ano antes do nascimento de João.

Já no entretenimento, o choque de geração foi ainda maior. Nos filmes, Marcelo afirmou que Rambo, de 1972, é o filme que mais assistiu na infância. O de João foi um longa dos anos 90, Esqueceram de Mim, de 1999. Porém, na música, O jovem e o veterano mostraram a diferença de idade.

O cantor favorito de Fonseca é Matuê, trapper cearense que vem fazendo sucesso nos últimos anos. Porém, Melo não conhece o artista. Já Marcelo afirmou que gosta da banda Rolling Stones, uma das maiores bandas de rock da história, mas João não conhecia. O desconhecimento do jovem sobre a banda inglesa "revoltou" Marcelo, que brincou com o amigo.

"Essa juventude de hoje não sabe o que é Rolling Stones", brincou Melo.

Veja o vídeo: