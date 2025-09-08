NBB divulga tabela completa do 1º turno da temporada de 2025/26; veja jogos
Liga nacional contará com cinco jogos no dia de estreia
Falta pouco para os fãs brasileiros voltarem a acompanhar a elite do basquete nacional em ação. O Novo Basquete Brasil (NBB) divulgou, na última sexta-feira (5), a tabela completa de jogos do primeiro turno da temporada de 2025/26. O jogo de estreia será entre o Vasco, que segue na disputa após enfrentar problemas de patrocínio, como antecipado pelo Lance!, e o Fortaleza, na casa do Cruz-Maltino.
Na nova edição, o torneio contará com 20 clubes na disputa, o maior número da história da liga, além da inclusão do sistema de rebaixamento. Em relação à última temporada, um time saiu, dois subiram e um foi incluído.
Eliminado nas quartas dos playoffs da última temporada, o São Paulo não participa da próxima disputa por problemas financeiros. O Rio Claro faz o seu retorno e se junta ao Osasco e Cruzeiro, campeão e vice-campeão da Liga Ouro, como novos integrantes.
O estreante Osasco, inclusive, terá um grande desafia pela frente na estreia. A equipe paulista enfrentará, no dia 29 de outubro, o atual tetracampeão do NBB dentro de casa. Após mais uma sólida campanha, o Franca superou o Minas em quatro jogos acirrados para conquistar novo título nacional.
Os equipes confirmadas são: Bauru Basket (SP), Botafogo (RJ), Caixa Brasília (DF), Caxias do Sul (RS), Corinthians (SP), Fortaleza Basquete Cearense (CE), Flamengo (RJ), Minas (MG), Mogi Basquete (SP), Pato Basquete (PR), Paulistano (SP), Pinheiros (SP), Franca (SP), São José Basketball (SP), União Corinthians (RS), Unifacisa (PB) e Vasco da Gama (RJ).
Como funciona o novo formato do NBB?
A fase de classificação não apresentou mudanças para a próxima temporada. Os clubes disputarão a preliminar com o sistema "todos contra todos", em jogos de ida e volta, ou seja, todos os clubes se enfrentam duas vezes - uma em casa e outra fora dela. Os 16 melhores times se classificam para os playoffs.
Já na fase de mata-mata, a série de melhor de cinco jogos está mantida nas oitavas, quartas, semis e final. A mudança acontece na sede dos jogos: agora, o primeiro, o quarto e o quinto jogo serão na casa dos clubes mais bem colocados.
A maior novidade é o sistema de ascenso e descenso. Ao final da etapa classificatória, os dois últimos colocados serão rebaixados para a Liga Ouro da temporada seguinte, enquanto somente o campeão da Liga Ouro garantirá uma vaga na edição seguinte do NBB. O NBB também terá um campeonato de abertura.
Onde assistir ao jogos do NBB
Os jogos da última temporada do NBB foram transmitidos por quatro canais: TV Cultura, ESPN, Sportv e YouTube oficial da liga. Apesar da confirmação da Xsports, ainda não se sabe se todos os canais que seguem com o campeonato nacional.
Confira a tabela completa do primeiro turno
Outubro
- 18 de outubro - sábado (16h): Vasco x Fortaleza
- 18 de outubro - sábado (17h): Bauru x Flamengo
- 18 de outubro - sábado (18h): Minas x Corinthians
- 18 de outubro - sábado (18h): Cruzeiro x São José
- 18 de outubro - sábado (18h): Rio Claro x Pinheiros
- 19 de outubro - domingo (15h): Osasco x Franca
- 20 de outubro - segunda (19h): Minas x São José
- 20 de outubro - segunda (19h30): Paulistano x Bauru
- 20 de outubro - segunda (20h): Botafogo x Fortaleza
- 21 de outubro - terça (19h30): Caxias x Pato Branco
- 21 de outubro - terça (20h): Cruzeiro x Corinthians
- 21 de outubro - terça (20h): Pinheiros x Franca
- 21 de outubro - terça (20h): Flamengo x Unifacisa
- 22 de outubro - quarta (20h): Botafogo x Vasco
- 22 de outubro - quarta (20h15): Brasília x Osasco
- 23 de outubro - quinta (19h): Minas x Mogi
- 23 de outubro - quinta (19h): União Corinthians x Pato Branco
- 23 de outubro - quinta (19h): Flamengo x Fortaleza
- 23 de outubro - quinta (20h): Pinheiros x Bauru
- 24 de outubro - sexta (19h30): Paulistano x Franca
- 24 de outubro - sexta (20h): Vasco x Unifacisa
- 25 de outubro - sábado (a definir): Brasília x Rio Claro
- 25 de outubro - sábado (15h): Osasco x Bauru
- 25 de outubro - sábado (18h): Cruzeiro x Mogi
- 26 de outubro - domingo (1h): Botafogo x Unifacisa
- 27 de outubro - segunda (19h30): Pato Branco x Minas
- 27 de outubro - segunda (19h30): São José x Vasco
- 28 de outubro - terça (19h): Franca x Caxias
- 28 de outubro - terça (19h30): Bauru x União Corinthians
- 28 de outubro - terça (20h): Rio Claro x Paulistano
- 29 de outubro - quarta (19h): Mogi x Botafogo
- 29 de outubro - quarta (19h30): São José x Flamengo
- 29 de outubro - quarta (19h30): Pato Branco x Cruzeiro
- 29 de outubro - quarta (20h): Corinthians x Vasco
- 30 de outubro - quinta (19h): Franca x União Corinthians
- 30 de outubro - quinta (19h30): Bauru x Caxias
- 30 de outubro - quinta (20h): Rio Claro x Osasco
- 30 de outubro - quinta (20h15): Brasília x Paulistano
- 31 de outubro - sexta (19h30): Unifacisa x Fortaleza
- 31 de outubro - sexta (20h): Corinthians x Flamengo
Novembro
- 01 de novembro - sábado (11h15): Brasília x Pinheiros
- 01 de novembro - sábado (17h): Mogi x Vasco
- 01 de novembro - sábado (18h): Cruzeiro x Minas
- 01 de novembro - sábado (18h): São José x Botafogo
- 03 de novembro - segunda (19h): Mogi x Flamengo
- 03 de novembro - segunda (19h30): Caxias x Rio Claro
- 03 de novembro - segunda (20h): Corinthians x Botafogo
- 03 de novembro - segunda (20h): Cruzeiro x Bauru
- 03 de novembro - segunda (20h): Pinheiros x Osasco
- 04 de novembro - terça (19h): Minas x Franca
- 04 de novembro - terça (19h30): Paulistano x São José
- 04 de novembro - terça (20h): Vasco x Pato Branco
- 05 de novembro - quarta (19h30): Osasco x Flamengo
- 05 de novembro - quarta (19h30): Caxias x Brasília
- 05 de novembro - quarta (19h30): União Corinthians x Rio Claro
- 05 de novembro - quarta (19h30): Fortaleza x Corinthians
- 06 de novembro - quinta (19h30): Paulistano x Pinheiros
- 06 de novembro - quinta (19h30): Unifacisa x Mogi
- 06 de novembro - quinta (20h): Cruzeiro x Franca
- 07 de novembro - sexta (19h30): União Corinthians x Brasília
- 07 de novembro - sexta (20h): Botafogo x Pato Branco
- 08 de novembro - sábado (18h): Rio Claro x Minas
- 08 de novembro - sábado (19h30): Unifacisa x Corinthians
- 09 de novembro - domingo (11h): Flamengo x Pato Branco
- 09 de novembro - domingo (11h): Fortaleza x Mogi
- 09 de novembro - domingo (11h): Pinheiros x Caxias
- 09 de novembro - domingo (15h): Osasco x Paulistano
- 10 de novembro - segunda (19h): Franca x Botafogo
- 10 de novembro - segunda (20h15): Brasília x Minas
- 11 de novembro - terça (20h): Corinthians x São José
- 11 de novembro - terça (20h): Pinheiros x União Corinthians
- 12 de novembro - quarta (19h): Franca x Flamengo
- 12 de novembro - quarta (19h30): Osasco x Vasco
- 12 de novembro - quarta (19h30): Pato Branco x Unifacisa
- 12 de novembro - quarta (20h): Rio Claro x Cruzeiro
- 13 de novembro - quinta (19h30): Bauru x Botafogo
- 13 de novembro - quinta (19h30): Paulistano x União Corinthians
- 14 de novembro - sexta (19h): Mogi x Rio Claro
- 14 de novembro - sexta (19h30): Pato Branco x Fortaleza
- 14 de novembro - sexta (20h15): Brasília x Cruzeiro
- 15 de novembro - sábado (14h): Minas x Osasco
- 15 de novembro - sábado (17h): Paulistano x Flamengo
- 15 de novembro - sábado (19h30): Bauru x Vasco
- 15 de novembro - sábado (19h30): Unifacisa x São José
- 17 de novembro - segunda (19h): Franca x Vasco
- 17 de novembro - segunda (19h): Mogi x Pato Branco
- 17 de novembro - segunda (19h30): União Corinthians x Caxias
- 17 de novembro - segunda (20h): Cruzeiro x Osasco
- 18 de novembro - terça (19h): Minas x Paulistano
- 18 de novembro - terça (19h30): Unifacisa x Bauru
- 18 de novembro - terça (19h30): Fortaleza x São José
- 18 de novembro - terça (20h): Botafogo x Brasília
- 19 de novembro - quarta (20h): Corinthians x Pato Branco
- 20 de novembro - quinta (19h): Flamengo x Brasília
- 20 de novembro - quinta (19h30): Fortaleza x Bauru
- 20 de novembro - quinta (19h30): Unifacisa x Franca
- 20 de novembro - quinta (20h): Cruzeiro x Paulistano
- 20 de novembro - quinta (20h): Botafogo x Rio Claro
- 21 de novembro - sexta (19h): Minas x Pinheiros
- 21 de novembro - sexta (19h): Mogi x União Corinthians
- 21 de novembro - sexta (19h30): Osasco x Caxias
- 22 de novembro - sábado (17h): Flamengo x Rio Claro
- 22 de novembro - sábado (18h): São José x Pato Branco
- 23 de novembro - domingo (11h): Minas x Bauru
- 23 de novembro - domingo (11h): Paulistano x Caxias
- 23 de novembro - domingo (11h): Cruzeiro x Pinheiros
- 23 de novembro - domingo (11h): Fortaleza x Franca
- 23 de novembro - domingo (11h): Vasco x Brasília
- 23 de novembro - domingo (15h): Osasco x União Corinthians
- 23 de novembro - domingo (17h): Mogi x Corinthians
- 25 de novembro - terça (20h): Vasco x Rio Claro
Dezembro
- 01 de dezembro - segunda (19h30): Caxias x Cruzeiro
- 02 de dezembro - terça (19h30): Osasco x Botafogo
- 03 de dezembro - quarta (19h): Franca x Corinthians
- 03 de dezembro - quarta (19h30): Bauru x São José
- 03 de dezembro - quarta (19h30): Caxias x Minas
- 03 de dezembro - quarta (19h30): União Corinthians x Cruzeiro
- 03 de dezembro - quarta (20h): Pinheiros x Flamengo
- 04 de dezembro - quinta (19h30): Paulistano x Botafogo
- 04 de dezembro - quinta (19h30): Osasco x Mogi
- 04 de dezembro - quinta (20h): Rio Claro x Unifacisa
- 04 de dezembro - quinta (20h15): Brasília x Fortaleza
- 05 de dezembro - sexta (19h): Franca x São José
- 05 de dezembro - sexta (19h30): União Corinthians x Minas
- 06 de dezembro - sábado (11h15): Brasília x Unifacisa
- 06 de dezembro - sábado (17h): Flamengo x Caxias
- 06 de dezembro - sábado (18h): Pato Branco x Paulistano
- 06 de dezembro - sábado (18h): Rio Claro x Fortaleza
- 08 de dezembro - segunda (20h): Botafogo x Caxias
- 09 de dezembro - terça (19h30): Fortaleza x Osasco
- 09 de dezembro - terça (20h): Rio Claro x Pato Branco
- 10 de dezembro - quarta (19h30): Bauru x Corinthians
- 10 de dezembro - quarta (19h30): São José x Brasília
- 10 de dezembro - quarta (20h): Pinheiros x Mogi
- 11 de dezembro - quinta (19h30): Paulistano x Vasco
- 12 de dezembro - sexta (19h30): Bauru x Mogi
- 12 de dezembro - sexta (19h30): São José x Rio Claro
- 12 de dezembro - sexta (19h30): Unifacisa x Osasco
- 12 de dezembro - sexta (20h): Corinthians x Brasília
- 13 de dezembro - sábado (18h): Pinheiros x Vasco
- 13 de dezembro - sábado (18h): Botafogo x União Corinthians
- 15 de dezembro - segunda (19h30): Fortaleza x Paulistano
- 15 de dezembro - segunda (19h30): Pato Branco x Bauru
- 15 de dezembro - segunda (20h): Corinthians x Rio Claro
- 16 de dezembro - terça (19h): Mogi x Brasília
- 16 de dezembro - terça (19h30): São José x Caxias
- 16 de dezembro - terça (19h30): Unifacisa x Pinheiros
- 16 de dezembro - terça (20h): Cruzeiro x Botafogo
- 16 de dezembro - terça (20h): Vasco x União Corinthians
- 17 de dezembro - quarta (19h30): Osasco x Corinthians
- 18 de dezembro - quinta (19h): Flamengo x União Corinthians
- 18 de dezembro - quinta (19h): Minas x Botafogo
- 18 de dezembro - quinta (19h30): Fortaleza x Pinheiros
- 18 de dezembro - quinta (19h30): Pato Branco x Franca
- 18 de dezembro - quinta (19h30): Unifacisa x Paulistano
- 18 de dezembro - quinta (20h): Vasco x Caxias
- 19 de dezembro - sexta (19h30): São José x Mogi
- 20 de dezembro - sábado (17h): Franca x Bauru
- 20 de dezembro - sábado (18h): Pato Branco x Osasco
- 21 de dezembro - domingo (11h): Caxias x Unifacisa
- 21 de dezembro - domingo (11h): Cruzeiro x Flamengo
- 21 de dezembro - domingo (11h): Minas x Vasco
- 21 de dezembro - domingo (11h): Pinheiros x Corinthians
- 21 de dezembro - domingo (18h): União Corinthians x Fortaleza
- 22 de dezembro - segunda (19h30): Bauru x Rio Claro
- 23 de dezembro - terça (19h): Minas x Flamengo
- 23 de dezembro - terça (19h): Franca x Mogi
- 23 de dezembro - terça (19h30): Paulistano x Corinthians
- 23 de dezembro - terça (19h30): Caxias x Fortaleza
- 23 de dezembro - terça (19h30): União Corinthians x Unifacisa
- 23 de dezembro - terça (20h): Cruzeiro x Vasco
- 23 de dezembro - terça (20h): Pinheiros x São José
- 23 de dezembro - terça (20h15): Brasília x Pato Branco
- 27 de dezembro - sábado (16h): Vasco x Flamengo
- 27 de dezembro - sábado (16h): Corinthians x Caxias
- 27 de dezembro - sábado (16h): Fortaleza x Minas
- 27 de dezembro - sábado (17h): Franca x Brasília
- 27 de dezembro - sábado (17h): Paulistano x Mogi
- 27 de dezembro - sábado (18h): Pinheiros x Botafogo
- 27 de dezembro - sábado (18h): São José x União Corinthians
- 27 de dezembro - sábado (19h30): Unifacisa x Cruzeiro
- 29 de dezembro - segunda (19h): Franca x Rio Claro
- 29 de dezembro - segunda (19h): Mogi x Caxias
- 29 de dezembro - segunda (19h30): Fortaleza x Cruzeiro
- 29 de dezembro - segunda (19h30): Bauru x Brasília
- 29 de dezembro - segunda (19h30): Pato Branco x Pinheiros
- 29 de dezembro - segunda (19h30): Osasco x São José
- 29 de dezembro - segunda (19h30): Unifacisa x Minas
- 29 de dezembro - segunda (20h): Flamengo x Botafogo
- 29 de dezembro - segunda (20h): Corinthians x União Corinthians
