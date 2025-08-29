Fluminense oficializa retorno do basquete adulto após 12 anos

O Fluminense Football Club anunciou nesta sexta-feira (29), de forma oficial, o retorno de sua equipe adulta masculina de basquetebol após um hiato de doze anos. A reativação do time principal marca a volta do clube a um cenário de grande tradição em sua história e inclui a participação em competições estaduais e nacionais já na temporada atual.

A equipe será comandada pelo técnico Marcio Andrade, profissional que já esteve à frente do último projeto do Fluminense na modalidade, no ano de 2013. A composição do elenco seguirá um modelo que integra atletas experientes a jovens talentos desenvolvidos nas categorias de formação do próprio clube, em Laranjeiras.

Elenco do time masculino adulto de basquete do Fluminense (Foto: Reprodução / Instagram)

O calendário de competições já está definido. O Fluminense disputará o Campeonato Carioca, com sua estreia prevista para a Taça Guanabara, e também o Campeonato Brasileiro de Basquete (CBB), torneio organizado pela Confederação Brasileira de Basketball.

O retorno representa a retomada de uma trajetória histórica do clube na modalidade. Pioneiro do basquetebol no Rio de Janeiro, o Fluminense detém 16 títulos estaduais, com destaque para o octacampeonato consecutivo conquistado entre 1920 e 1927. A última conquista do time adulto no campeonato estadual ocorreu em 1988.

Segundo o clube, a decisão de reativar a equipe principal está alinhada a um planejamento estratégico de fortalecimento dos esportes olímpicos, capitalizando os bons resultados obtidos nas categorias de base do basquetebol nos últimos anos.

