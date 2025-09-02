O ala norte-americano Jordan Williams, de 32 anos, é o novo reforço do KTO Minas para a disputa do NBB de 2025/26. A contratação foi anunciada nesta segunda-feira (1º) pela equipe mineira, que completa seu quarteto de estrangeiros para a próxima temporada da competição nacional. O jogador defendeu o Flamengo na última temporada, sua primeira experiência no basquete brasileiro.

➡️ Após título da AmeriCup, técnico da Seleção ‘se despede’ do Brasil

Durante sua passagem pelo clube carioca, Williams registrou média de 12 pontos e quatro rebotes por partida, alcançando 12,2 de eficiência média nos jogos disputados. Antes de atuar no Brasil, o ala construiu carreira internacional após sua formação na North Texas. Jordan conta com um currículo de passagens por equipes da Argentina, México, República Dominicana, Reino Unido, Arábia Saudita, Filipinas, Canadá, Uruguai e Venezuela.

Para a nova temporada, o Minas monta forte elenco em busca do título inédito no NBB. A equipe, antes do novo reforço, já havia anunciado a contratação de outros dois norte-americanos durante a offseason da liga nacional.

A franquia da NBB acertou, no dia 21 de agosto, o acordo com Erik McCree, ex-jogador do Miami Heat e do Utah Jazz. A última temporada do ala-pivô na maior liga de basquete do mundo foi em 2018, quando defendeu a equipe do Salt Lake City Star, equipe da G-League do Utah Jazz.

Williams é o quinto reforço anunciado pelo Minas para a próxima temporada. Ao todo, além do ex-Flamengo, a equipe de Belo Horizonte confirmou as contratações do armador norte-americano Darrell Davis Jr., de 29 anos, vindo do Elitzur Ashkelon de Israel; do armador Ricardo Fischer, destaque do São Paulo na temporada anterior; e dos alas-pivôs Rafael Rachel, ex-Unifacisa, e Erik McCree, de 31 anos, que tem passagem pelo Utah Jazz da NBA.

O clube mineiro também já garantiu a permanência do técnico Léo Costa, que reforçou a comissão da Seleção Brasileira na AmeriCup, e sua comissão técnica. Além da renovação com os pivôs Alexandre Paranhos e Wini Silva, os ala-armadores Danilo Fuzaro e Juan Pablo Arengo, os alas Yuri Neptune e Fernando Fernandes, e o armador Lucas Rodríguez.

Leonardo Costa, técnico do Minas, em ação contra o Mogi pelos playoffs do NBB (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

Minas foi vice-campeão do NBB 2024/25

A equipe de basquete do Minas Tênis Clube foi o grande líder da temporada regular do NBB, mas os "pés continuam no chão" para o comandante do elenco. Após derrotar grandes equipes no mata-mata, a franquia não conseguiu superar o Franca em uma intensa série de quatro jogos na final.

Mercado da Bola do Flamengo

Antes da volta do NBB, o Flamengo se prepara para disputar a Copa Intercontinental da Fiba de "cara nova". A equipe rubro-negra foi campeã da Copa Super 8 e da BCLA, além de chegar até as semifinais do torneio nacional. Para manter a "boa fase", o FlaBasquete contará com novos reforços na próxima temporada, como anunciou Marcus Vinícius Freire, o diretor de esportes olímpicos.

O elenco campeão sofreu com significativas mudanças para a próxima temporada. Em destaque, o Flamengo anunciou a saída de três jogadores: Franco Balbi - ídolo e multicampeão -, Lucas Siewert e Luan Rodrigues não renovaram contrato.

O Rubro-Negro, no entanto, logo preparou um pacote de reforços para suprir os talentos que saíram com grandes nomes do basquete nacional e internacional: Wesley Castro, Daniel Onwenu, Franco Baralle, Markeith Cummings e Alex Negrete. Além disso, contou com a renovação dos principais jogadores da última temporada, como o MVP Alexey Borges e o novo capitão Jhonatan Luz.

Apesar da lesão de Baralle, o Flamengo não vai ficar desfalcado para o início da temporada de 2025/26. A equipe rubro-negra anunciou a contratação do novo reforço no final de agosto. Em um acordo de quatro meses, com opção de renovação, o norte-americano Dee Bost chega para somar ao elenco, principalmente para a Copa Intercontinental.