Reviravolta no NBB? Vasco faz novo acordo para se manter em liga nacional

A permanência do Vasco na elite do basquete nacional está confirmada para a próxima temporada do Novo Basquete Brasil (NBB). Com dificuldades para finalizar a inscrição, o Cruz-Maltino garantiu o aumento do prazo e acertou todas as pendências nesta terça-feira (5). Segundo apuração exclusiva do Lance!, o presidente Pedrinho assumiu as rédeas da negociação diretamente com Rodrigo Montoro, presidente da Liga Nacional de Basquete (LNB).

continua após a publicidade

➡️ Seleção Brasileira dá início à preparação para AmeriCup; veja programação

Após período de incertezas, com a pré-inscrição na liga, o Cruz-Maltino precisava correr contra o tempo para garantir sua continuação na principal liga brasileira de basquete. Na quinta-feira (31), o presidente do Vasco entrou em contato com Montoro para pedir uma extensão no prazo final da entrega de todas as garantias exigidas pelo NBB.

Com o "sim" da liga, Pedrinho, então, tinha a missão de organizar e anular a alta dívida que o clube fizera com o elenco da última temporada. Além de entregar um plano financeiro que possibilitasse a inscrição do Vasco no NBB. A solução veio através dos patrocinadores do futebol.

continua após a publicidade

O Vasco alinhou com a solução com os atuais parceiros, que concordaram em aumentar o percentual destinado ao clube carioca. As novas rendas, assim, seriam destinadas diretamente para o projeto de basquete, sem que o futebol sofra prejuízos.

Entenda problemas do Vasco com o NBB

A fase de incertezas no futebol parecia ter chegado também no basquete do Vasco da Gama. Após dois anos do retorno, o clube carioca quase voltou a ser ausência na próxima temporada do NBB. O Cruz-Maltino enfrentava problemas para encontrar novos patrocinadores para o projeto.

continua após a publicidade

Para marcar presença na elite do basquete nacional, o Vasco se tornou parte do NBB em 2016 e garantiu sua participação por três temporadas inteiras. Após esse período, a equipe anunciou a saída da competição e se manteve fora até maio de 2023, quando confirmou seu retorno para a principal liga nacional.

O projeto foi possível pela parceria com o R10 Score, aplicativo estatísticas esportivas, que completava o nome da equipe no NBB: R10 Score Vasco. A saída dos principais patrocinadores, então, deixou incerta a permanência do clube carioca na liga nacional.

A pré-inscrição para a próxima temporada do NBB foi realizada pelo clube. Apesar disso, a vaga só poderia ser garantida caso o Vasco apresentasse as garantias financeiras pedidas pela entidade, o que enfim aconteceu.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte