NBB: confira os resultados dos jogos do fim de semana

Sete jogos marcaram o final de semana do NBB (Novo Basquete Brasil). Destaque para Botafogo e Corinthians, que perderam para Paulistano e Brasília, respectivamente. Já o Flamengo, bateu a Unifacisa, em Campina Grande.

Os duelos começaram ainda na sexta-feira (1). Fora de casa, o Vasco da Gama venceu o Fortaleza Basquete Cearense por 70 a 68 e afundou ainda mais o rival na parte de baixo da tabela. Já o Cruz-maltino, subiu para o 12º lugar. Ainda na sexta, o Flamengo derrotou a Unifacisa por 87 a 77. O Mengão segue na parte de cima da tabela, enquanto a equipe de Campina Grande fica na segunda página. Por fim, o São Paulo teve a primeira derrota na competição, ao perder para o Mogi por 78 a 74.

A rodada terminou no sábado (2), com mais quatro jogos. O Paulistano derrotou o Botafogo por 88 a 70, enquanto o Brasília chegou a quarta vitória consecutiva ao bater o Corinthians por 105 a 99. O São José perdeu mais uma, desta vez para o Bauru por 73 a 67 e segue sem vencer. Por último, o União Corinthians venceu o Pato Basquete por 81 a 70.

Gallizzi em quadra pelo Flamengo contra o Unifacisa, no NBB (Foto: Divulgação/Gabriella Tayane)

Resultados do final de semana do NBB

Sexta-feira (1)

Fortaleza 68 x 70 Vasco da Gama

Unifacisa 77 x 87 Flamengo

Mogi 78 x 74 São Paulo

Sábado (2)

Paulistano 88 x 70 Botafogo

Corinthians 99 x 105 Brasília

Bauru 73 x 70 São José

União Corinthians 81 x 70 Pato Basquete

O que vem pela frente?

O Novo Basquete Brasil segue nesta segunda-feira (4), com mais três jogos. Na Arena Unifacisa, a Unifacisa recebe o Vasco; no Tijuca Tênis Clube, o Flamengo encara o Caxias do Sul Basquete; e o Franca duela com o São José, no Pedrocão.