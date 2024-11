Time da NBA surpreende fãs e vai ao jogo de metrô; entenda

O time Detroit Pistons, da NBA, surpreendeu os usuários do metrô de Nova Iorque. No último domingo (3), pouco antes das 15h locais (17h de Brasília), a equipe foi de transporte público para a partida contra o Brooklyn Nets no Barclays Center.

Nas redes sociais, o clube explicou o motivo de ter levado os seus jogadores à arena de metrô. A cidade foi tomada pela Maratona de Nova Iorque, que bloqueou ruas por cinco distritos do local. Mais de 50 mil pessoas participaram da prova de 42 km, uma das mais tradicionais do atletismo mundial.

Jogadores do Pistons no metrô de Nova Iorque (Foto: Divulgação)

— A Maratona de Nova York nos levou a um desvio — disse a franquia.

Para abrilhantar ainda mais a situação, os Pistons venceram o jogo por 106 a 92. Os maiores pontuadores foram Cade Cunningham (19 pontos), Tobias Harris (18) e Malik Beasley (18). Já pelo lado do Brooklyn Nets, Cameron Johnson fez 26 pontos e terminou como cestinha da partida.