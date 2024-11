Verstappen avalia vitória no GP de São Paulo: ‘Resultado incrível’

Max Verstappen voltou a subir ao pódio da Fórmula 1 no último domingo (3). O holandês foi de 17º a primeiro debaixo da chuva no GP de São Paulo, em Interlagos. O tricampeão avaliou a corrida e a considerou como sua melhor da carreira.

continua após a publicidade

— Eu não nem sei por onde começar, porque minhas emoções hoje foram de quase destruir a garagem, a ganhar a corrida. Largando em 17º eu sabia que poderíamos fazer uma boa corrida, mas na classificação ficou claro que só tinha uma linha na pista (para pilotar, na parte seca), então seria difícil de ultrapassar. Um ótimo começo, ótima primeira volta, passei uns caras aqui e ali, mas fiquei preso no “trem” de Yuki (Tsunoda), eu acho. Ficamos calmos, era uma corrida muito longa. Tomamos as decisões certas. Paramos, a chuva estava vindo, ficamos na pista, o que foi um pouco perigoso. Eu só tentei manter o carro na pista, e em certo ponto precisávamos da bandeira vermelha. Estava indirigível, mesmo com os pneus de chuva, a pista estava enchendo muito rápido, parecia que estava pilotando um barco ou um jet ski. Acho que daria para dirigir um jet ski aqui hoje — detalhou o piloto da RBR.

➡️ Vitória em São Paulo deixa Verstappen perto do tetra e o consolida entre maiores da F1

A prova foi complicada do início ao fim devido às condições da pista molhada, por conta da chuva incessantemente no Autódromo José Carlos Pace. No entanto, em dez voltas, Verstappen já havia saído do fundo do grid e aparecia já em zona de pontuação. Sobre o final do campeonato, Max afirmou que esta vitória foi “uma injeção de ânimo”.

continua após a publicidade

➡️ Web se emociona com homenagem de Hamilton a Senna na Fórmula 1: ‘Arrepiante’

Max Verstappen comemorando a conquista no GP de São Paulo, em Interlagos (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

— Claro que eu queria ter vencido um pouquinho mais cedo, mas foi difícil. Tentamos, não entendíamos porque as outras equipes eram tão rápidas. Largando 17º não parecia que voltaríamos a vencer. Então esse foi um resultado incrível, uma injeção de ânimo. Estou confiante, podemos lutar de novo — celebrou Verstappen.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Verstappen já pode garantir o título na próxima etapa, o GP de Las Vegas, em 24 de novembro. Basta chegar na frente de Norris e pontuar tanto quanto ele. Max ainda pode garantir o título se a diferença entre os dois na etapa for de, no máximo, dois pontos.