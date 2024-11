Embiid se irrita ao comentar críticas na NBA: ‘Fiz coisa para c*** por essa p*** de cidade’

O pivô Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, se irritou ao comentar as críticas que tem recebido de analistas e torcedores por jogar pouco na NBA. Após participar de um treino da equipe pela primeira vez na temporada nesta sexta-feira (1º), o astro deu uma declaração recheada de palavrões em entrevista na zona mista.

- Ver pessoas falando 'ele não quer jogar', eu fiz muito por essa cidade, me coloquei em risco para as pessoas falarem isso. Acho que caras tipo aquele que não está aqui, Marcus (Hayes, colunista dos Sixers), sei lá o nome dele, fiz muito por essa p** de cidade para ser tratado assim, fiz coisa para c** - disparou.

- Gostaria de ter tido a sorte que outros tiveram... isso não significa que não estou fazendo tudo que posso para estar na quadra - completou o camaronês naturalizado americano.

Embiid sofre com problemas físicos desde a chegada à NBA, em 2014. O atleta não participou dos quatro primeiros jogos do 76ers na atual temporada devido a uma lesão no joelho esquerdo. A NBA confirmou a contusão após investigação, procedimento adotado para impedir que astros fiquem fora de partidas sem motivo. Ainda assim, a liga multou a franquia em US$ 100 mil (cerca de R$575 mil, na cotação atual) por "comentários inconsistentes" do presidente de operações de basquete e do treinador acerca da situação do jogador.

Apesar das questões físicas, o camaronês já é o destaque da franquia há muitos anos. O pivô disputou 433 de 656 jogos possíveis de temporada regular pelos Sixers, única equipe que defendeu na NBA até hoje. O astro participou do All-Star Game sete vezes e foi escolhido MVP (jogador mais valioso da liga) uma vez, em 2023.

Joel Embiid segura o troféu de MVP da NBA em 2023 (Foto: AFP)

Quando é o próximo jogo do Sixers de Embiid na NBA?

Dentro de casa, na Wells Fargo Center, o Philadelphia 76ers enfrenta o Memphis Grizzlies neste sábado (2), às 20h30 (de Brasília). Ainda não há nenhuma confirmação sobre a participação de Joel Embiid na partida. A franquia iniciou a temporada com três derrotas e apenas uma vitória.