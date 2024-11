Ja Morant voltou com tudo nesta temporada da NBA. O jogador do Grizzlies fez um passe incrível, mesmo no chão, durante a vitória sobre o Milwaukee Bucks por 122 a 99, na última quinta-feira (31), no FedExForum, em Memphis, Tennessee.

continua após a publicidade

➡️Embiid se irrita ao comentar críticas na NBA: ‘Fiz coisa para c*** por essa p*** de cidade’

O lance aconteceu com cinco minutos restantes no relógio para o final do segundo quarto. O Grizzlies vencia por 49 a 42, quando Morant, caído na quadra, fez uma ponte aérea para Santi Aldama converter mais dois pontos para a equipe.

O astro terminou a noite com chave de ouro ao marcar um triplo-duplo de 26 pontos, 10 rebotes e 14 assistências. Ainda na partida, também impressionou ao dar um passe de costas para Jaren Jackson Jr marcar. Pelo lado do Bucks, o maior pontuador foi Giannis Antetokounmpo, que anotou 37 pontos na partida, mas que não foram suficientes para evitar a derrota.

continua após a publicidade

Ja Morant durante jogo entre Memphis Grizzlies e Milwaukee Bucks, na NBA (Foto: Wes Hale/AFP)

Com a vitória, o Grizzlies chegou a ocupar a oitava colocação da Conferência Oeste da NBA, mas caiu para 10º após a realização das outras partidas. Na campanha, são três vitórias e três derrotas até aqui. Já o Bucks, acumulou a quarta derrota consecutiva e ficou na antepenúltima posição no Leste com uma sequência de 1-4.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ja Morant dá passa absurdo em jogo do Grizzlies

Próximo jogo de Ja Morant pelo Grizzlies na NBA

O próximo compromisso do Memphis Grizzlies é neste sábado (2), às 20h30 (horário de Brasília), diante do Philadelphia 76ers. O confronto será no Wells Fargo Center, na Filadelfia, Pensilvânia.

continua após a publicidade

Já o Milwaukee Bucks, que busca de uma recuperação na NBA, também retorna às quadras no sábado, quando enfrenta o Cleveland Cavaliers. A partida será às 21h (também de Brasília), no Fiserv Forum, em Milwaukee, Winsconsin.