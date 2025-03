NBA: LeBron James busca marcos históricos em duelo contra os Pelicans

LeBron James, um dos maiores nomes da história da NBA, está prestes a quebrar duas novas marcas em sua carreira. Na madrugada desta terça-feira (4) para quarta-feira (5), o astro do Los Angeles Lakers enfrentará o New Orleans Pelicans com a chance de consolidar mais dois feitos históricos. O primeiro deles é a marca de 50 mil pontos somando temporada regular e playoffs.

Os 50.000 pontos de LeBron James

Atualmente, James está com 49.999 pontos, precisando de apenas um para atingir esse número impressionante. Desses, 41.837 foram marcados em temporadas regulares e 8.162 em playoffs, reforçando sua posição como maior cestinha de todos os tempos da liga.

LeBron James está quase 6.000 pontos à frente de Kareem Abdul-Jabbar, o segundo colocado na lista, e cerca de 15.000 pontos à frente de Kevin Durant, o segundo maior cestinha ainda em atividade.

Confira o ranking:

LeBron James: 49.999 pontos Kareem Abdul-Jabbar: 44.149 pontos Karl Malone: 41.689 pontos Kobe Bryant: 39.283 pontos Michael Jordan: 38.279 pontos Dirk Nowitzki: 35.223 pontos Kevin Durant: 35.191 pontos Wilt Chamberlain: 35.026 pontos Shaquile O'Neal: 33.846 pontos Tim Duncan: 31.668 pontos

LeBron James em ação pelo Los Angeles Lakers (Foto: Jessie Alcheh/AFP)

Outro recorde

Além dos pontos, LeBron também está em busca de outro marco significativo: o número de vitórias em sua carreira. Após a vitória por 108 a 102 sobre o LA Clippers no último domingo (2), ele atingiu a marca de 1.000 triunfos, tornando-se apenas o quarto jogador na história da NBA a alcançar esse feito. Agora, James está a apenas uma vitória de igualar Tim Duncan, que venceu 1.001 jogos em sua trajetória pelo San Antonio Spurs.

À frente deles, estão Robert Parish, com 1.014 vitórias, e Kareem Abdul-Jabbar, com 1.074, dois ícones que deixaram seus legados em franquias como Boston Celtics, Milwaukee Bucks e Los Angeles Lakers. A lista dos jogadores com mais vitórias na NBA é repleta de lendas. Confira o ranking:

Kareem Abdul-Jabbar: 1.074 vitórias Robert Parish: 1.014 vitórias Tim Duncan: 1.001 vitórias LeBron James: 1.000 vitórias John Stockton: 953 vitórias Karl Malone: 952 vitórias Dirk Nowitzki: 916 vitórias Tony Parker: 892 vitórias Derek Fischer: 853 vitórias Chris Paul: 842 vitórias

Sua capacidade de liderar equipes e se manter relevante em diferentes eras do basquete é um testemunho de sua dedicação e talento. Com 1.000 vitórias e quase 50 mil pontos, ele continua a redefinir os padrões de excelência na liga.