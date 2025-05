NBA: Jayson Tatum sai de cadeira de rodas após lesão; veja vídeo

Além da desvantagem na série pelas semifinais de conferência da NBA, a derrota do Boston Celtics diante do New York Knicks na noite da última terça-feira (12), deixou mais uma preocupação para o torcedor. O astro Jayson Tatum sofreu lesão aparentemente grave, deixando a quadra em uma cadeira de rodas e emocionalmente abalado.

Jayson Tatum was emotional after his injury 💔



No quarto período do jogo no Madison Square Garden, faltando três minutos para o final da partida, Tatum caiu sozinho e levou a mão ao tornozelo direito. O jogador passará por ressonância magnética nesta terça-feira (13) para avaliar a gravidade do problema e a preocupação é de que se trate de lesão no tendão de aquiles.

Tatum precisou ser amparado para deixar a quadra (Foto: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

- Jayson é o tipo de cara que se levanta na hora. Então, ele não se levantou… Amanhã saberemos exatamente o que aconteceu. É difícil ver um cara como ele ser levado embora daquele jeito. Conversei com a equipe médica e me disseram que é uma lesão na parte inferior do corpo, e que fariam uma ressonância magnética nesta terça. Enfim, veremos o que acontece depois disso - declarou o treinador do Celtics Joe Mazzulla, após o jogo.

Até o momento da lesão, Jayson Tatum tinha atuação de destaque e, mesmo deixando a quadra, foi o cestinha da partida, com 42 pontos.

New York Knicks x Boston Celtics

O New York Knicks venceu o Boston Celtics por 121 a 113 no jogo 4 das semifinais de conferência dos Playoffs da NBA, colocando 3 a 1 de vantagem na série. A quinta partida entre as equipes será realizada na quarta-feira (14), no TD Garden, em Boston, às 20h (horário de Brasília), e o time da casa e atual campeão precisa vencer o jogo para evitar a eliminação.