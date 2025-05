NBA: Timberwolves domina Warriors no terceiro quarto e vence fora de casa

O Minnesota Timberwolves venceu o Golden State Warriors por 117 a 110, pela quarta partida da série nas semifinais de conferência dos Playoffs da NBA, nesta segunda-feira (12), no Chase Center. Após primeiro tempo equilibrado, o time visitante dominou o terceiro quarto e venceu fora de casa mais uma vez. Julius Randle, do Timberwolves, foi o cestinha do duelo com 31 pontos.

continua após a publicidade

➡️ Dallas Mavericks sobe e consegue primeira escolha geral no Draft da NBA

A quinta partida entre Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors será realizada na quarta-feira (14), no Target Center, em Minnesota, às 23h.

Como foi a partida entre Warriors x Timberwolves?

O confronto começou com leve superioridade do Warriors, que liderou até a metade do primeiro quarto por 12 a 9, mas o Timberwolves aproveitou boa sequência para virar o placar e abrir vantagem de cinco pontos, 21 a 16. Porém, Golden State se recuperou no ataque e retomou a liderança no fim após seis pontos seguidos de Jonathan Kuminga, 28 a 27.

continua após a publicidade

No segundo quarto, Minnesota começou melhor e assumiu a ponta do placar em 38 a 30, com Julius Randle comandando a equipe no ataque. A boa fase dos lobos seguiram e abriram 49 a 41, mas após cinco faltas seguidas, o Warriors retomaram a liderança novamente, 60 a 55, mas no estouro do relógio, Anthony Edwards anotou uma cesta de três pontos para deixar a partida 60 a 58.

O Minnesota Timberwolves venceu o Golden State Warriors por 117 a 110 (Foto: Noah Graham/AFP)

Após o intervalo, o Timberwolves dominou a segunda metade do terceiro quarto. O placar estava empatado em 68 a 68, quando o time visitante anotou 17 pontos seguidos, sendo quatro cestas de três em sequência. No lado do Warriors, o ataque parou de funcionar, com diversos arremessos do perímetro não convertidos. A partida foi ao último quarto 97 a 77 para Minnesota.

continua após a publicidade

No quarto final, Golden State até conseguiu fazer mais pontos que Minnesota, mas sem esboçar uma reação. Após colocarem os reservas em quadra, o Timberwolves consolidou a vitória por 117 a 110. Com o resultado, os lobos abrem 3 a 1 na série e precisam vencer mais uma vez para garantir a classificação para a final de conferência.

O Minnesota Timberwolves venceu o Golden State Warriors por 117 a 110 (Foto: Ezra Shaw/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte