NBA: Knicks vira no fim, derrota Celtics e se aproxima da classificação

O New York Knicks venceu o Boston Celtics por 121 a 113, pela quarta partida da série nas semifinais de conferência dos Playoffs da NBA, nesta segunda-feira (12), no Madison Square Garden. Após primeiro tempo onde ficou atrás no placar na maior parte do tempo, a equipe novaiorquina reagiu no último quarto para vencer e se aproximar da classificação. Com 42 pontos, Jayson Tatum foi o cestinha do duelo, mas deixou o jogo lesionado na reta final.

A quinta partida entre Boston Celtics e New York Knicks será realizada na quarta-feira (14), no TD Garden, em Boston, às 20h.

Como foi Knicks x Celtics?

A partida começou com superioridade do Celtics, que abriu 13 a 4, liderados por Derrick White, que acertou três cestas do perímetro. Porém, os arremessos de três começaram a cair para o Knicks, que reagiu e virou em 17 a 16. Na sequência, o jogo ficou equilibrado, com as equipes se alternando na liderança, mas na reta final, com Jayson Tatum em grande forma, Boston marcou 12 pontos seguidos e foram ao segundo quarto na frente por 39 a 28.

No segundo quarto, o Knicks começaram reagindo e ficaram quatro pontos atrás, 39 a 35, mas o Celtics voltou a pontuar e após corrida de 9 a 0, abriu 60 a 47. Nova Iorque até buscou nova reação, mas após cometerem sequência de faltas, Boston recuperou parte da vantagem e foram para o intervalo na frente por 62 a 51.

O New York Knicks venceu o Boston Celtics por 121 a 113 (Foto: Nathaniel S. Butler/AFP)

Após o intervalo, o Knicks começou a diminuir a desvantagem aos poucos, principalmente pelo alto aproveitamento nas cestas de três do Celtics, que desaceleraram a reação de Nova Iorque. Porém, no talento de Jalen Brunson, com 18 pontos marcados no terceiro quarto, o time da casa tomou a liderança por 88 a 85.

No último quarto, a boa fase do Knicks seguiu e o time novaiorquino abriu 94 a 89. Porém, Jayson Tatum apareceu e recolocou o Celtics na partida para equilibrar as ações. Mas no "clutch time", Nova Iorque abriu 111 a 104, com Brunson e Mikal Bridges decidindo. Faltando dois minutos para o fim, Tatum se lesionou e deixou a partida aos prantos, sendo carregado e sem conseguir firmar o pé no chão.

Após o reinício da partida, o Knicks seguiu em grande momento e consolidaram a vitória por 121 a 113. Com o resultado, Nova Iorque abre 3 a 1 na série e precisa vencer mais uma vez para garantir a classificação para a final de conferência.