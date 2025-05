Dallas Mavericks sobe e consegue primeira escolha geral no Draft da NBA

O Dallas Mavericks ficou com a primeira escolha geral do Draft de 2025 da NBA. Após loteria realizada nesta segunda-feira (12), a franquia do Texas terá a chance de escolher qualquer prospecto disponível no evento que será realizado no dia 25 de junho. Cooper Flagg, da universidade de Duke, é o favorito a ser o primeiro escolhido.

Veja a ordem o Draft da NBA 2025

Dallas Mavericks San Antonio Spurs Philadelphia 76ers Charlotte Hornets Utah Jazz Washington Wizards New Orleans Pelicans Brooklyn Nets Toronto Raptors Houston Rockets (via Phoenix Suns) Portland Trial Blazers Chicago Bulls Atlanta Hawks (via Sacramento Kings) San Antonio Spurs (via Atlanta Hawks)

Como funciona a Loteria do Draft da NBA 2025?

A loteria do Draft da NBA define a ordem das quatro primeiras escolhas entre os 14 times que não foram aos playoffs. Cada equipe entra no sorteio com uma probabilidade diferente de ganhar a primeira escolha - quanto pior a campanha na temporada, maiores as chances. Desde 2019, as três piores equipes têm a mesma chance de ficar com a primeira escolha: 14%.

O sorteio é feito com 14 bolinhas numeradas de 1 a 14 colocadas em uma máquina. Quatro delas são sorteadas por vez, formando uma combinação numérica. Ao todo, existem 1001 combinações possíveis, e cada uma é previamente atribuída a uma equipe com base em sua posição na tabela. A combinação sorteada define quem terá a primeira escolha, e o processo se repete para definir também a segunda, a terceira e a quarta posição.

Depois que as quatro primeiras escolhas são decididas por sorteio, as demais posições - da quinta à 14ª - seguem a ordem inversa da classificação entre os times restantes. Isso significa que, entre os que não foram sorteados, quem teve a pior campanha fica com a quinta escolha, e assim por diante.

"Copa Cooper Flagg"

O principal alvo do NBA Draft 2025 está claro para os fãs de basquete: Cooper Flagg, da Universidade Duke. Eleito o melhor jogador universitário da temporada, o ala de 18 anos será provavelmente o escolhido pelo Dallas Mavericks, no dia 25 de junho.

Cooper Flagg é um dos maiores destaques do NBA Draft 2025 (Foto: Reprodução/Instagram)

