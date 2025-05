Web se revolta com loteria do Draft da NBA: ‘Máfia do Mavericks’

O Dallas Mavericks ficou com a primeira escolha geral do Draft de 2025 da NBA. Após loteria realizada nesta segunda-feira (12), a franquia do Texas terá a chance de escolher qualquer prospecto disponível no evento que será realizado no dia 25 de junho. Depois da revelação que o Mavs ficaram com a escolha #1, diversos internautas questionaram a procedência do sorteio.

Na rede social "X", antigo Twitter, diversos perfis desconfiaram da confiabilidade da loteria, já que o Dallas Mavericks tinham apenas 1.8% de chances de ficar com a primeira escolha. Para muitos, a franquia do Texas foi "recompensada" após ter trocado Luka Doncic para o Los Angeles Lakers.

Confira a reação da web

Veja a ordem o Draft da NBA 2025

Dallas Mavericks San Antonio Spurs Philadelphia 76ers Charlotte Hornets Utah Jazz Washington Wizards New Orleans Pelicans Brooklyn Nets Toronto Raptors Houston Rockets (via Phoenix Suns) Portland Trial Blazers Chicago Bulls Atlanta Hawks (via Sacramento Kings) San Antonio Spurs (via Atlanta Hawks)

"Copa Cooper Flagg"

O principal alvo do NBA Draft 2025 está claro para os fãs de basquete: Cooper Flagg, da Universidade Duke. Eleito o melhor jogador universitário da temporada, o ala de 18 anos será provavelmente o escolhido pelo Dallas Mavericks, no dia 25 de junho.

