O All-Star Game da NBA em 2025, que aconteceu no último dia 16, no Chase Center, em San Francisco, registrou um dos menores índices de audiência da história. Segundo dados de Ryan Glasspiegel, do Front Office Sports, uma média de 4,7 milhões de espectadores acompanharam o evento na TNT, o que representa uma queda de 13% em relação a 2024.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No ranking, apenas o All-Star Game de 2023 teve números menores. A edição de Salt Lake City registrou 4,6 milhões de espectadores em média que assistiram o Time Giannis vencer o Time LeBron.

Em 2025 o time de Shaquille O’Neal, o Shaq’s OGs, derrotou o Chuck’s Global Stars, time de Charles Barkley por 41 a 25. Stephen Curry foi eleito o MVP da competição.

continua após a publicidade

NBA trouxe novidades em 2025

Para esta edição, a liga decidiu trazer uma novidade. Ao invés do jogo entre as conferências Leste e Oeste, o formato escolhido foi um minitorneio, com quatro equipes. Os 24 jogadores mais votados foram draftados pelos analistas Shaquille O’Neal, Charles Barkley e Kenny Smith.

All Star Game da NBA foi realizado em São Francisco, na Califórnia (Foto: JEFF HAYNES/NBAE/Getty Images via AFP)

O quarto time foi comandado por Candace Parker e reuniu os vencedores do Rising Stars. O time de primeiro e segundo da NBA foi o ganhador e ganhou o direito de participar do All-Star sob o comando da lenda da WNBA.

continua após a publicidade

➡️ NBA: Fisioterapeuta explica lesão que tira Wembanyama da temporada regular

Na semi, o Team Chuck venceu o Young Stars por 41 a 32, enquanto o Shaq’s OGs bateu o Candace’s Rising Stars por 42 a 35.

O tempo entre os jogos, no entanto, parece não ter agradado à audiência e a NBA vai precisar repensar o All-Star para torná-lo mais atrativo ao público.