NBA pune jogador por violação na política antidrogas

Bobby Portis, jogador do Milwaukee Bucks, enfrenta uma suspensão de 25 jogos pela NBA. A liga anunciou a medida na última sexta-feira (21), após o atleta testar positivo para tramadol. A substância, é um analgésico prescrito, figura na lista de produtos proibidos pela política antidrogas da liga norte-americana de basquete.

continua após a publicidade

➡️ Carnaval no Rio com Belo, Ferrugem, Cabelinho e muito mais! Clique aqui e garanta 20% de desconto no Camarote Arpoador com o cupom LANCE20!

A suspensão implica não apenas na ausência de Portis das quadras, mas também em uma perda financeira significativa. O jogador deixará de receber cerca de 2,85 milhões de dólares, aproximadamente R$ 16,2 milhões.

continua após a publicidade

A decisão da NBA afeta diretamente o desempenho do Milwaukee Bucks dentro das quadras. O pivô era figura essencial no time do técnico Doc Rivers, tendo médias de 13,7 pontos e 8,3 rebotes por jogo, em 48 partidas.

Sem o jogador, a diretoria da equipe promove uma procura por um jogador que possa preencher a lacuna deixada por Portis. Vale destacar, que a janela de trocas da liga NBA fechou no último dia 6 de fevereiro. Sendo assim, a busca do Milwaukee Bucks se restringe a jogadores livres no mercado.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Retorno de Bobby Portis após a punição da NBA

A reestrição da participação em jogos terminará no dia 8 de abril. Na ocasião, os Bucks enfrentam o Minnesota Timberwolves, dentro de casa. A partida marca a fase final da temporada regular. Até o momento, os clube alviverde ocupa a quinta colocação do leste. A colocação atual dá acesso direto aos playoffs da NBA.