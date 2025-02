A nova coleção de chuteiras e calçados esportivos, fruto da colaboração entre Neymar Jr., LaMelo Ball e a PUMA, será lançada no Brasil. Conhecida como Creativity Pack, a linha inclui a chuteira FUTURE 8, usada por Neymar Jr., e o tênis de basquete MB.04, de LaMelo Ball. A coleção promete inovar no estilo e na funcionalidade para os entusiastas de futebol e basquete.

O Creativity Pack evidencia designs vibrantes e tecnologias avançadas. A chuteira FUTURE 8 destaca-se por seu cabedal laranja com detalhes em violeta, rosa e hortelã, incorporando tecnologias como FUZIONFIT³ e LYCRA elástica para maior conforto e liberdade de movimento.

O tênis MB.04 segue a linha de inovação com um design impactante e a tecnologia de amortecimento NITROFOAM. Detalhes que refletem a personalidade de LaMelo, como as frases “1 OF ONE” e “RARE”, além de elementos visuais que remetem a fogo, adornam o calçado.

Além dos calçados, a coleção inclui vestuário variado, disponível para adultos e crianças. Os produtos estarão disponíveis em lojas selecionadas da PUMA, com preços a partir de R$ 219,99.