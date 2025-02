Após seu primeiro All-Star Game, Victor Wembanyama não deve mais atuar na temporada regular da NBA 2024/25. O pivô teve uma trombose venosa profunda identificada no ombro direito e, assim, o San Antonio Spurs perde umas das principais promessas da liga norte-americana. A situação preocupou os torcedores do Spurs e muitos fãs de basquete, que veem em Wemby uma grande estrela em formação. Para sanar as principais dúvidas, o Lance! entrou em contato com um fisioterapeuta, que explicou as causas e tratamentos da lesão, além do tempo de recuperação.

continua após a publicidade

➡️ Agente de Anthony Davis comenta troca que levou Doncic para o Lakers

Rafael Rocha Garcia é fisioterapeuta e já atuou na equipe de basquete do Corinthians, agora, trabalha diretamente com a Liga Nacional de Basquete. Ao analisar o caso de Victor Wembanyana, o profissional destacou uma hipótese sobre a causa do "gatilho" que desencadeou a séria lesão no jovem pivô de apenas 21 anos.

- A trombose venosa profunda tem uma forte ligação com longos períodos de imobilização e pós-cirúrgico, por ser multifatorial é preciso uma investigação cuidadosa da rotina do atleta para entender o gatilho nessa situação. No caso do Wembanyama, pode se destacar como hipótese a síndrome de Paget Schrotter que está relacionada diretamente com esforço repetitivo do braço, combinado com uma alteração compressiva no desfiladeiro torácico (espaço estreito que a veia do braço atravessa entre a primeira costela e a clavícula), fatores que podem ter maior impacto com a estatura do atleta - declarou Garcia.

continua após a publicidade

Sobre o tratamento, o fisioterapeuta apresentou duas opções para Wembanyama, que deverão ser escolhidas a partir do quadro do jogador. A primeira consiste em repouso absoluto e utilização de medicamentos anticoagulantes, que geralmente tem um prazo de três a seis meses. Procedimento cirúrgico é a segunda opção para casos de trombose, mas depende das necessidades da saúde de Wemby. Vale destacar que, durante o uso de anticoagulantes, não são recomendadas atividades que te deixem propício a sangrar, pois há riscos de hemorragia.

Apesar de afirmar que este tipo de lesão não é comum em jogadores de basquete, o fisioterapeuta garantiu que é possível a volta de Wembanyama em alto nível ao esporte. Rafael Rocha Garcia ainda completou com uma "receita" ideal para o retorno adequado de Wemby para a NBA.

continua após a publicidade

- Sim, é possível voltar a jogar em alto rendimento, esse processo passa por uma recuperação da parte venosa para que o atleta possa voltar a praticar atividade física, seguindo de um trabalho multidisciplinar entre o fisioterapeuta recuperando os movimentos funcionais, o preparador físico melhorando a aptidão física e o treinador de skills para que o atleta possa recuperar seus movimentos de quadra - concluiu.

Wemby deve ficar de fora da temporada

Em fantástica atuação na temporada, Wembanyama foi diagnosticado com uma trombose venosa profunda no ombro direito e vai desfalcar o San Antonio Spurs na NBA 2024/25. A informação foi dada pelo jornalista Shams Charania, da “ESPN” americana, e confirmada pela equipe do Texas.

O comunicado do San Antonio Spurs afirma que a “a condição foi descoberta quando Wembanyana retornou para San Antonio depois do All-Star Game, em São Francisco. É esperado que Wembanyama perca o restante da temporada regular de 2024/25".

Tradução: "O San Antonio Spurs, hoje, anunciou que Victor Wembanyama foi diagnosticado com profunda trombose venosa no ombro direito. A condição foi descoberta quando Wembanyama retornou para San Antonio após o All-Star Game, em São Francisco. É esperado que Wembanyama perca o restante da temporada regular de 2024/25. O time vai compartilhar atualizações conforme apropriado."

Wemby esteve presente em 46 jogos do Spurs, sendo titular em todos. O jogador tem média de 24.3 pontos e 11 rebotes por partida nesta temporada. Vice-campeão olímpico com a França, ele foi eleito o calouro do ano na última temporada da NBA.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte