Gui Santos abre o jogo sobre trajetória na NBA: ‘Muito ruim’

Único brasileiro na NBA, Gui Santos falou sobre a adaptação ao Golden State Warriors. Em entrevista à CNN durante o All-Star Weekend, no último domingo (16), o ala admitiu que teve dificuldades para se integrar a equipe, onde está desde a temporada 2023/24.

- O processo de adaptação pra mim no começo foi muito ruim, sinceramente. Porque saí do Brasil, falava inglês, mas falava bem pouco. Muda totalmente a cultura, as pessoas aqui são mais frias. E você sai do Brasil que tem aquele calor, todo mundo junto. Você chega no vestiário e às vezes está todo mundo com fone, ao invés de ter uma caixinha de som e todo mundo brincando. Mas aí com conforme você entende como é aqui, as coisas funcionam dessa forma aqui na NBA, aí você entende que aqui é trabalho, aqui é sério. Não que no Brasil não seja sério, mas aqui eles levam muito, muito a sério mesmo.

Gui Santos é o único brasileiro na NBA (Foto: Logan Riely/AFP)

Gui Santos apontou que um dos fatores que mais causou dificuldade é a rotina de treinos extremamente pesada por parte do Warriors. O jogador revelou uma dura rotina e que coloca a capacidade de qualquer atleta à prova.

- A gente chega no centro de treinamento às oito horas da manhã e só vai sair de lá três horas da tarde. A gente tem que malhar, tem que fazer tratamento. Aí depois tem treino individual, tem treino com a equipe, depois você tem que ficar pra chutar mais, pra arremessar mais, então é bem corrida assim essa vida de atleta - acrescentou.

Gui Santos tem evoluído no Golden State Warriors e na atual temporada vem recebendo mais oportunidades por parte do técnico Steve Kerr.