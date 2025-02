NBA: após vitória, Detroit Pistons alcança melhor marca do time desde 2008

O Detroit Pistons conseguiu uma vitória histórica sobre o Boston Celtics por 117 a 97 na noite da última quarta-feira (26), na Little Caesars Arena, em Detroit. Foi o oitavo triunfo consecutivo da franquia do Michigan. E é exatamente essa sequência que fez a equipe atingir o melhor desempenho desde 2008. Na ocasião, o Pistons obteve 10 triunfos consecutivos entre 23 de janeiro e 13 de fevereiro.

O bom desempenho nos últimos jogos coloca Detroit com a maior sequência de vitórias ativas na NBA junto com o Cleveland Cavaliers, líder da Conferência Leste. A partida também encerrou uma série de 12 derrotas consecutivas contra os Celtics. Na noite de segunda-feira (24), a franquia também pôs fim a uma sequência negativa frente ao Los Angeles Clippers que já durava 10 jogos.

O Pistons subiu para a sexta colocação com um recorde de 33-26 na temporada. O grande destaque da noite foi Cade Cunningham, que anotou um duplo-duplo de 21 pontos e 11 assistências. Jalen Duren também atingiu um doble-doble, com 13 pontos e 11 rebotes. O maior pontuador da equipe foi Malik Beasley, que veio do banco e marcou 26 pontos.

Apesar disso, o cestinha foi do Celtics. Jayson Tatum terminou a noite com 27 pontos. Derrick White e Payton Pritchard, com 18 pontos cada, foram outros destaques dos atuais campeões.

Em busca de ampliar ainda mais a sequência positiva, o Detroit Pistons encara o Denver Nuggets nesta sexta-feira (28), a partir das 21h (de Brasília). Já o Celtics terá pela frente o Cleveland Cavaliers, também nesta sexta, às 21h30.