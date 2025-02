A defesa de LeBron e Bronny James estão atuando em um processo que acusa pai e filho de estarem envolvidos em um acidente de carro, que aconteceu em 2022, na região de Los Angeles. O processo foi movido por April Almanza Lopez e Kiara Rae McGillen em outubro de 2023. Segundo a ação, LeBron e Bronny teriam participado de uma colisão com o veículo delas em novembro de 2022. Lopez e McGillen afirmam que sofreram ferimentos, que ainda estão em tratamento e altos prejuízos financeiros e pedem que os dois arquem com os custos.

Por outro lado, a defesa dos James nega o envolvimento de LeBron e Bronny no incidente. Os representantes alegam que, se houve de fato ferimentos, a responsabilidade do pagamento seria de outras pessoas e não dos dois. Por fim, a defesa pede que haja reembolso dos custos aos jogadores do Lakers.

LeBron James é jogador dos Los Angeles Lakers (Foto: Jessie Alcheh/NBAE/Getty Images/AFP)

Um ponto que pode favorecer ao pai e filho é que Departamento do Xerife de Palmdale e a Patrulha Rodoviária da Califórnia não possuem registros oficiais sobre a suposta colisão.

Situação de LeBron James vem em boa fase do Lakers

O problema vem à tona em um momento em que o Los Angeles Lakers vive uma grande fase na temporada regular da NBA. A franquia derrotou o Dallas Mavericks na madrugada da última terça para quarta-feira (26) e chegou ao terceiro triunfo consecutivo.

O Lakers é o quinto colocado na tabela da Conferência Oeste da liga com uma marca de 35-21 até aqui.

O próximo desafio é na madrugada desta sexta-feira (28), a partir das 00h30 (de Brasília), frente ao Minnesota Timberwolves.