Dyson Daniels, jovem ala do Atlanta Hawks, tem um futuro brilhante ainda pela frente. O jogador de 21 anos entrou para história da liga ao somar sete roubos de bola na vitória por 98 a 86 sobre o Miami Heat, na última segunda-feira (24).

No total, Dyson Daniels, encerrou a noite com 10 pontos, 11 rebotes, duas assistências e sete roubos de bola. Com isso, se tornou apenas o quinto jogador desde a temporada 2000/01 a ter, pelo menos, 11 partidas com ao menos cinco roubos em uma mesma temporada. Além dele, fazem parte desse seleto grupo nomes como Allen Iverson, Larry Hughes, Monta Ellis e Chris Paul. Este último conseguiu o feito em duas ocasiões.

Dyson Daniels em jogo contra o Miami Heat (Foto: Todd Kirkland/Getty Images/AFP)

Além de Dyson Daniels, outro jogador que brilhou na partida foi Trae Young. O principal jogador do Hawks na competição anotou 11 pontos e 14 assistências. O banco de reservas da equipe também foi efetivo, com três jogadores anotando 10 pontos ou mais.

Pelo lado do Heat, o cestinha foi Andrew Wiggins, que anotou 23 pontos. O novato Kel’el Ware também se destacou, mas por seus rebotes, foram 15.

Atlanta Hawks volta a vencer na NBA

Com o resultado, o Atlanta Hawks voltou a vencer na liga. A equipe ocupa o oitavo lugar na Conferência Leste com um recorde de 27-31. Já o Heat vem logo na sequência com 26-30. A franquia de Miami sofreu o segundo revés consecutivo.

Os dois times voltam a se enfrentar, desta vez na Flórida. O duelo acontece nessa quarta-feira (26), a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Kaseya Center.