Luka Doncic deixou o Dallas Mavericks para se juntar ao Los Angeles Lakers, em uma das maiores trocas da história da NBA. Mesmo após levar o time as finais da temporada de 2023/24, o esloveno foi trocado por Anthony Davis, que foi para a equipe do Texas. Segundo o jornalista Marc J. Spears, da "ESPN", a decisão foi influenciada pelas atuações defensivas de Jaylen Brown do Boston Celtics da decisão do ano anterior.

A performance de Brown teria levantado dúvidas na direção do Dallas Mavericks sobre a capacidade de Doncic liderar a equipe ao título, conforme reportado pelo jornalista. Spears, durante um podcast com Cedric Maxwell, apontou que a defesa de Brown sobre o esloveno nas finais destacou-se, provocando questionamentos sobre seu trabalho.

- Todo mundo fala sobre o desempenho ofensivo de Jaylen, antes de tudo. Mas esse cara também é a razão pela qual Luka foi trocado em Dallas. Ele simplesmente o anulou nas finais. Fez da sua vida um inferno no ataque porque marcava quadra inteira e não dava espaço por um segundo. Foi isso que fez questionarem Luka como o líder da equipe - comentou o jornalista, que completou:

- Depois daquela série, muita gente começou a questionar se Luka pode liderar um time campeão. Lá dentro, por exemplo, as pessoas passaram a prestar mais atenção se ele estava em forma ou não. Então, não é exagero dizer que Luka ainda estaria em Dallas se não fosse por Jaylen e pelo que aconteceu nas finais. Tudo pesou.

Jaylen Brown, do Boston Celtics, foi eleito MVP das finais (Foto: Brian Babineau / AFP)

Mantida em sigilo pela gestão do Dallas Mavericks, a negociação de Doncic para o Lakers surpreendeu fãs e executivos da liga, o que gerou grandes críticas ao GM Nico Harrison. No entanto, Spears defende que a troca foi resultado de uma avaliação cuidadosa, iniciada em junho do ano anterior, sobre o desempenho e comportamento do armador, incluindo preocupações com sua condição física e capacidade de liderança.

- Eu conheço Nico muito bem e, por isso, garanto que não faz as coisas por fazer. Acho que há mais detalhes nessa história que não sabemos. E acho que estão tentando ser políticos ao não revelar certas coisas, mas vamos ver como as coisas vão evoluir para Luka em Los Angeles. Afinal, tudo ganha uma amplitude muito maior em uma cidade assim - destacou Spears.

A mudança para Los Angeles coloca Luka Doncic sob uma nova pressão e visibilidade, características do mercado da cidade californiana. O potencial ofensivo do armador é algo a ser destacado, ainda mais com o estilo de jogo do Lakers, que gosta do "tipo showman" do esloveno.

Além do fator Jaylen Brown, Spears sugere que a troca não foi motivada por um único fator, mas por uma combinação de questões acumuladas dentro da organização do Mavericks. Entre elas, a expectativa de que Doncic se tornasse um líder mais efetivo, um profissional mais dedicado e um colega de equipe mais engajado.

