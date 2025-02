Após Anthony Davis, mais um nome de peso deve deixar o Los Angeles Lakers. Um dos grandes craques da temporada, Austin Reaves pode recusar a opção de estender o seu contrato com a franquia na próxima offseason. Segundo informações do “The Athletic”, a tendência é que o jogador escolha testar a free agency em busca de um contrato melhor.

continua após a publicidade

➡️ Luka Doncic anota triplo-duplo e comanda vitória do Lakers sobre o Mavericks

Segundo o jornalista Jovan Buha, Reaves também pode permanecer no Lakers, que estaria disposto a oferecer um contrato no valor de US$ 90 milhões (R$ 524.9 milhões) válido por quatro temporadas. Ainda assim, as cifras estariam aquém do que o atleta e seu empresário buscam.

- Pelo que ele tem jogado nos últimos meses, é um jogador que deveria estar ganhando pelo menos US$ 27-28 milhões por temporada, talvez até US$ 30 milhões - disse o insider no “Buha’s Block”.

continua após a publicidade

A ideia de Austin Reaves, ainda de acordo com Buha, seria um acordo no valor de US$ 120 milhões (R$ 699 milhões). Caso o Los Angeles Lakers não proponha esta quantia, a busca será por propostas de outras franquias da NBA.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Austin Reaves em jogo do Los Angeles Lakers (Foto: Adam Pantozzi / AFP

Austin Reaves é o craque do Lakers na NBA 2024/25

O ala-armador é um dos grandes destaques da franquia de Los Angeles, que faz uma boa temporada regular 2024/25 até aqui. Austin Reaves deixou o status de reserva para se tornar titular absoluto no time de JJ Redick.

continua após a publicidade

Até aqui, o jogador acumula médias de 19,2 pontos, 4,3 rebotes, 6,1 assistências e 1,1 roubos de bola por jogo, além de uma eficiência de 44,6% nos arremessos e 36% nas tentativas de três. Vale destacar que estes números foram registrados em "apenas" 34,7 minutos por jogo.

O Los Angeles Lakers é o quarto colocado na Conferência Oeste com uma marca de 35 vitórias e 21 derrotas na temporada de 2024/25 da NBA.