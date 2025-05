O Brasil ganhou mais uma representante na chave feminina do juvenil de Roland Garros, que começa neste fim de semana em Paris: Nauhany Silva. A paulistana de 15 anos garantiu sua vaga nesta sexta-feira (30) ao passar pelo qualificatório.

Conhecida como Naná, atual número 47 do ranking juvenil, superou a sul-africana Jahnie Van Zyl (157ª) com autoridade: duplo 6/2. Esta será sua segunda participação em Roland Garros — em 2024, entrou por meio do Junior Series disputado em São Paulo.

Neste ano, optou por não jogar o torneio classificatório no Brasil e teve de buscar a vaga no quali. Será também sua terceira experiência em um Grand Slam, após disputar o Australian Open no início da temporada.

Com isso, o Brasil contará com três jogadoras na chave principal feminina: além de Nauhany, Vitória Barros, classificada pelo ranking, e Pietra Rivoli, campeã do Junior Series. No masculino, João Bonini e Pedro Chabalgoity serão os representantes brasileiros.

Vitor Vinheski ainda pode ampliar a lista: ele disputa nesta sexta a final do qualificatório contra o indiano Hitesh Chauhan, 83º do mundo.

Quem é Nauhany Silva?

Esta será sua segunda participação em Roland Garros (Foto: Marcello Zambrana)

Nauhany Silva foi a brasileira mais jovem da história a entrar no ranking profissional da WTA. Em novembro do ano passado, conquistou a maior vitória da carreira na Billie Jean King Cup Junior, quando tinha apenas 14 anos. A jovem chama atenção não só pelo talento, mas também por sua potência: é conhecida, por exemplo, por buscar igualar marcas como o recorde de saque de Serena Williams, que chegou a 206,4 km/h.