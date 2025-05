GP da Espanha: Norris lidera primeiro treino; Bortoleto é 16º

Lando Norris liderou o primeiro treino livre do GP da Espanha, nesta sexta-feira (30), em Barcelona. O piloto da McLaren superou Max Verstappen e Lewis Hamilton na sessão que marcou o início dos trabalhos no fim de semana. A primeira sessão contou com escapadas, disputas por espaço e testes aerodinâmicos pelas equipes. Gabriel Bortoleto terminou em 16º, duas posições atrás do companheiro de equipe, Nico Hulkenberg.

Como foi o primeiro treino livre do GP da Espanha?

Gabriel Bortoleto saindo dos boxes em Barcelona, na Espanha (Foto: Sauber)

Gabriel Bortoleto foi um dos primeiros a deixar os boxes no TL1 do GP da Espanha, já com pneus duros. Enquanto isso, algumas equipes aproveitaram os minutos iniciais para fazer testes aerodinâmicos com os tradicionais aero rakes — grades utilizadas para medir a pressão do ar sobre diferentes partes do carro.

Norris lidera início do TL1 na Espanha; Hadjar assusta Hamilton

Na pista, Lando Norris foi quem apareceu primeiro no topo da tabela de tempos, com 1m16s095. Logo atrás, veio Oscar Piastri, a apenas 0s009 de diferença, com 1m16s104.

A sessão teve um pequeno susto com Ryo Hirakawa. O piloto de testes da Haas escapou da pista e passou direto pela brita ao errar o traçado da curva 10. Minutos depois, Fernando Alonso animou os torcedores locais ao assumir a liderança com o mesmo tempo que Norris havia marcado: 1m16s095. Mas o espanhol ficou pouco tempo no topo. Norris reagiu com 1m15s259 e retomou a primeira colocação.

Mais abaixo na tabela de tempos, um momento chamou a atenção: Lewis Hamilton quase acertou a traseira de Isack Hadjar. O francês precisou tirar o pé de última hora para evitar a colisão, num dos lances mais tensos da primeira metade do treino.

Alternâncias no topo da tabela

Aos 39 minutos de treino, Gabriel Bortoleto ocupava a 19ª colocação, à frente de Victor Martins, reserva da Williams. No fundo do pelotão, Franco Colapinto chegou a escapar brevemente da pista, mas conseguiu se manter no traçado logo depois. A liderança mudou de mãos aos 30 minutos: George Russell anotou 1m14s751 com pneus médios e foi o primeiro a entrar na casa de 1m14. Pouco depois, Nico Hülkenberg, companheiro de Bortoleto na Sauber, fez boa volta com pneus macios e ficou a apenas 0s114 de Russell, garantindo o melhor terceiro setor até então.

Charles Leclerc também apareceu na frente por alguns minutos, mas Max Verstappen reagiu de imediato com 1m14s085, ambos utilizando pneus macios. Com pouco mais de 20 minutos para o fim da sessão, Norris voltou à carga e colocou a McLaren na ponta com 1m13s718, desta vez com pneus macios. Bortoleto também melhorou. Com 1m15s155, saltou para o 11º lugar, ficando a 0s3 do tempo de Hülkenberg, que ocupava a nona posição naquele momento.

Lando Norris lidera treino

Faltando oito minutos para o fim do treino, Lewis Hamilton aparecia em terceiro lugar. Cinco minutos depois, Fernando Alonso recolheu o carro da Aston Martin para os boxes e não retornou à pista.

No encerramento da sessão, ninguém conseguiu bater o tempo de Lando Norris, que terminou o primeiro treino livre do GP da Espanha na liderança. Max Verstappen ficou com a segunda colocação, enquanto Hamilton fechou o top 3.

Segundo treino livre será realizado ainda nesta sexta-feira

Os carros voltam ainda nesta sexta-feira (30), com o segundo treino livre no Circuito da Catalunha. O encontro está marcado para as 12h (Horário de Brasília).

