Verstappen se aproxima de permanência na Red Bull por resultado que anula cláusula

O futuro de Max Verstappen na Red Bull segue sendo assunto no paddock da Fórmula 1, mas esse tópico pode ser encerrado em breve. De acordo com a revista inglesa Autosport, há uma cláusula de saída no contrato do piloto que é fechada caso o neerlandês siga dentro do top-4 do Mundial de Pilotos até o GP da Áustria, marcado para o dia 29 de junho.

Até lá, há mais duas rodadas pela frente, na Espanha e no Canadá. De momento, Verstappen tem 57 pontos de vantagem para Charles Leclerc, o quinto colocado do Mundial. Caso mantenha essa distância em, no mínimo, 50 tentos ao final da etapa em Barcelona, neste fim de semana, a cláusula já será fechada, matematicamente.

Ainda segundo a Autosport, o contrato de Verstappen, que vence em 2028, foi renegociado no ano passado e a cláusula que permitia ao tetracampeão deixar a equipe em caso de saída de Helmut Marko, consultor do time, foi anulada.

Max Verstappen, da Red Bull, no Grande Prêmio de Mônaco (Foto: Andrej ISAKOVIC/AFP)

Equipes como Mercedes e Aston Martin surgiram desde o final do ano passado como possíveis destinos de Verstappen caso a saída da Red Bull se concretizasse. A indefinição do contrato de George Russell, que está próximo de ser renovado, e o grande investimento financeiro mobilizado pela equipe verde de Silverstone alimentaram os rumores no começo do ano.

Além disso, muito se falou também da possibilidade de Verstappen tirar um ano sabático em 2026 e retornar ao grid em 2027. Apesar de nada estar descartado ou confirmado neste momento, a anulação de mais uma cláusula da saída do neerlandês o aproxima ainda mais de uma permanência na Red Bull no ano que vem.

Max Verstappen, da Red Bull, no Grande Prêmio de Mônaco (Foto: Gabriel BOUYS/AFP)

A Fórmula 1 realiza o GP da Espanha de 30 de maio a 1º de junho, em Barcelona, nona etapa da temporada 2025.