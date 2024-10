‘Nadal não teria chance contra o Guga’, diz ex-técnico do brasileiro

Ex-técnico de Guga, Larri Passos disse que o espanhol Rafael Nadal "não teria chance" contra o brasileiro em seus respectivos auges. Durante o podcast "Saque e Resenha", o treinador explicou por que considera que Gustavo Kuerten levaria vantagem no confronto.

- Sinceramente, eu acho que o Nadal não teria chance contra o Guga. O Guga sacava muito. Ele tinha um saque aberto muito bom, enquanto a maioria saca no ‘T’ (no meio). Ele iria sacar aberto e abrir a quadra. Com o backhand do Guga, ele iria pegar na frente, não iria deixar a bola cair para trás, iria tirar o tempo do Nadal - opinou.

Larri ainda citou uma partida entre Nadal e o brasileiro Marcos Daniel para justificar a sua opinão e contou uma história curiosa envolvendo o sérvio Novak Djokovic.

- O Marcos Daniel fez uma partida duríssima contra o Nadal jogando dessa forma que eu mencionei, com um saque 'quick' aberto. Uma vez eu estava com o (Thomaz) Bellucci em Beijing, e estávamos com o Djokovic num Karaokê. Ele havia perdido a final do US Open para Nadal e pediu o que eu achava. Falei que ele jogou muito mal - disse.

Larri Passos foi o grande mentor de Guga, estando ao seu lado nos grandes momentos da carreira, como as três conquistas de Roland Garros (1997, 2000, 2001) e o feito de se tornar número 1 do mundo em 2000. Atualmente, ele trabalha em sua academia em Santa Catarina (SC), onde coordena dezenas de tenistas.