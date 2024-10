Sinner desiste do Masters de Paris por problema de saúde

Número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner anunciou, nesta terça-feira (29), a sua desistência do Masters 1000 de Paris, na França. O tenista sofre com um problema estomacal.

- É um vírus e depois do primeiro treino que fiz aqui no domingo me consultei com o médico e a expectativa é que eu fique bem dentro de uns dois ou três dias. Estou muito desapontado - disse o italiano.

Sinner é mais uma baixa considerável para o torneio, que já havia perdido o atual campeão Novak Djokovic. O sérvio anunciou na última quarta-feira (23) que não disputaria a competição em Paris e pediu desculpas aos fãs que estavam na expectativa de vê-lo em ação.

Jannik Sinner enfrentaria Ben Shelton ou o qualifier Corentin Moutet e será substituído pelo lucky-loser francês Arthur Cazaux.

Sem Sinner, quem disputa o Masters 1000 de Paris?

Agora, o principal cabeça de chave do torneio é o espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do planeta. Outros tenistas de nome que disputam o Masters 1000 de Paris são Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Andrey Rublev e Casper Ruud.