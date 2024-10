Bia Haddad tem queda confirmada no ranking mundial e top 10 tem mudanças

Bia Haddad Maia teve, na noite deste domingo (28), sua queda confirmada em novo ranking divulgado pela WTA, a Associação das Tenistas Profissionais. Depois de duas semanas no top 10, a brasileira perdeu sete posições e, agora ocupa a 17ª colocação.

Ao somar as duas do ano passado, Bia passou quatro semanas entre as 10 melhores tenistas do mundo. No entanto, a brasileira desperdiçou 640 pontos e acabou caindo na lista. Ela defendia 700 pontos do título do WTA Elite Trophy, uma espécie de WTA Finals B, que este ano não será realizado. A tenista acabou com 60 pontos de outro evento que não estava contabilizado e apareceu com 2.554 no total.

Bia encerrou seu ano regular na WTA. Ela só disputará o duelo contra a Argentina na Billie Jean King Cup, no meio de novembro, em São Paulo. A brasileira terminará sua terceira temporada seguida no top 20 — em 2023 foi a 11ª e 2022 a 15ª.

Bia Haddad perdeu posições no ranking do tênis feminino (Foto: Wang Zhao / AFP)

Bia Haddad sai do top 10 do tênis; confira outras mudanças

O top 10 feminino teve outra mudança. A italiana Jasmine Paolini pulou para a quarta posição, enquanto a americana Jessica Pegula caiu para a 6ª, com os descartes já feitos pelo WTA Finals de Cancun do ano passado.

A liderança segue com a bielorrussa Aryna Sabalenka com 9.016, que ampliou a vantagem para Iga Swiatek que ficou com 7.970. Estas duas disputarão a liderança do ranking durate o Finals, em Riad, na Arábia Saudita, que começa no próximo final de semana.