Especialistas respondem se Rafael Nadal é o maior tenista da história

O anúncio da aposentadoria de Rafael Nadal, nesta quinta-feira (10), levantou o debate se o espanhol é o maior tenista da história. A discussão costuma envolver os principais rivais de Rafa: Novak Djokovic e Roger Federer. O Lance! procurou quatro especialistas, que deram as suas opiniões sobre o lugar de Nadal entre os maiores de todos os tempos da modalidade. Veja as respostas abaixo.

André Ghem, ex-tenista e comentarista da ESPN

"Rafael Nadal está em segundo ou terceiro da história. Ele é o rei do saibro. Ninguém ganhou nem perto do que ele ganhou no saibro. É só ver a quantidade de torneios que ele venceu mais de dez vezes: dez em Roma, 11 em Monte Carlo, 12 em Barcelona e 14 em Roland Garros. É o único que tem uma estátua num torneio, que é a de Roland Garros. Ele é um monstro.

E tem outro recorde: ele nunca quebrou uma raquete, que também é um ponto a se considerar. Se a gente for ver a trajetória do Federer, ele quebrou algumas. O Djoko, várias. Até o Alcaraz, que se espelha muito no Nadal, já tem uma raquete quebrada. O espanhol é um exemplo de valor, de resiliência, de superação, dos princípios acima de tudo. E é um cara que ganhou ouro olímpico em simples e duplas. O Djoko tem números melhores que ele. O Nadal tem alguns números melhores que o Federer. Mas o rei do saibro é um só, é ele e ponto final."

Fernando Meligeni, ex-tenista e comentarista da ESPN

"É difícil falar qual é o melhor. O Nadal está entre os maiores histórias, óbvio. O Big Three (Nadal, Djokovic e Federer) são os três maiores da história. Eu sempre falo isso nas minhas respostas: depende muito do ponto de vista que você vai colocar, quem é o melhor, quem é o maior, por que... Mas o Nadal é um dos caras mais importantes que o tênis já teve, não só pelos seus resultados, mas pelo seu extraquadra também."

Fabrizio Gallas, especialista em tênis e parceiro do Lance!

"Nadal foi o maior atleta de todos os tempos. Pode ter sido ultrapassado por Novak Djokovic e não ter algumas das conquistas que Roger Federer teve, mas seus feitos dentro da quadra - pelo seu estilo de jogo - e principalmente seus valores de persistência, força mental e cavalheirismo o tornam inatingível. Seus recordes no saibro o tornam quase que um ser de outro planeta, são os números mais difíceis do tênis a serem alcançados. O tênis vive o fim de uma era. Federer, Murray, agora Nadal já foram. Até quando Djokovic seguirá jogando ? Não sabemos, mas certamente uma parte do sérvio irá morrer, afinal foram 60 jogos entre ele e o espanhol. A troca de guarda estará completa em breve."

Lucas Borges, jornalista do Lance!

"A cada década, o tênis evolui e traz jogadores mais evoluídos fisicamente e tecnicamente. Por isso, parto do pressuposto de que Nadal, Federer e Djokovic são os três maiores da história, por terem construído uma história de jogos épicos e rivalidades entre si em uma nova era do esporte. Para mim, Nadal está atrás apenas de Djokovic na história do tênis. Comparando os três, o jogo do espanhol tem mais defeitos em relação aos outros dois, mas nenhum tinha a força mental que elevou tanto a carreira do Touro. À frente do Federer por ter mais títulos e dar um banho em confrontos diretos, mas atrás do Djokovic por ser menos perfeito em quadra, ter lidado com mais lesões e conquistado menos títulos. Nadal deixou para trás nomes como Sampras e Agassi, e mostrou que o tênis também pode ser jogado com o lado psicológico, quando ele se soma a uma qualidade imensurável. Como atleta, impecável e extremamente inspiracional."