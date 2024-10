Sharapova e irmãos Bryan serão introduzidos ao Hall da Fama do Tênis

O Hall da Fama do Tênis, entidade independente que registra e preserva a história do esporte, anunciou que a russa ex-número 1 do mundo Maria Sharapova e os ex-números 1 nas duplas Bob e Mike Bryan serão introduzidos ao Hall da Fama em 2025.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, a ex-número 1 do mundo e membro do conselho do Hall da Fama do Tênis, a belga Kim Clijsters, liga para Sharapova e os irmãos Bryan para compartilhar a notícia de que eles foram os escolhidos para a 'eternização' no Hall na cerimônia de 2025.

A chamada "introdução" ao Hall da Fama do Tênis é uma cerimônia de celebração à carreira do escolhido, que passa a ser eternizado como figura importante e máxima do esporte. A introdução é um reconhecimento prestado a significância e relevância da carreira de um tenista. Os "introduzidos" são escolhidos por meio de votação com etapas rigorosas a serem seguidas, são elas: nomeação; elegibilidade, revisão das nomeações e votação em grupo, votação popular, divulgação e introdução.

Desde sua criação em 1950, o Hall da Fama do Tênis eternizou 267 tenistas de 28 países diferentes. O Brasil possui dois eternizados: Maria Esther Bueno, introduzida em 1978, e Gustavo Kuerten, em 2012.

A carreira dos introduzidos ao Hall da Fama do Tênis

Aos 37 anos, Maria Sharapova se aposentou do esporte em 2018, depois de jogar voltando de uma punição de doping. A russa não conseguiu superar problemas físicos, em especial no ombro. Sua carreira foi marcada pela conquista de cinco títulos do Grand Slam em simples (Wimbledon 2004, US Open 2006, Australian Open 2008 e Roland Garros 2012 e 2014), além da Prata Olímpica em Londres 2012, um total de 36 títulos em nível WTA em simples e 21 semanas como número 1 do mundo.

Os irmãos Bob e Mike Bryan têm 46 anos e se retiraram do tênis profissional em 2020. Juntos, conquistaram 119 títulos nas duplas em nível ATP, além de 15 títulos de Grand Slam nas duplas sendo cinco Australian Open (2006, 2007, 2009, 2011 e 2013), dois Roland Garros (2002 e 2013), três Wimbledon (2006, 2011 e 2013), e cinco US Open (2005, 2008, 2010 2012 e 2014) e ainda foram medalhistas de ouro em Londres 2012 e bronze em Pequim 2008.