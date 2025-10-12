Na WSL, em Saquarema, inclusão social através da educação e jornalismo

Três futuras jornalistas, que estudam na Escola Municipal Professora Osiris Palmier da Veiga, em Saquarema, na Região dos Lagos, fizeram neste sábado (11) um tour pelos bastidores do Challenger Series, a divisão de acesso à elite mundial do surfe, que ocorre na cidade. As “repórteres” do jornal Osíris News conheceram a área de jurados, de transmissão do evento e, claro, a sala de imprensa. Elas também fizeram uma entrevista com o presidente da World Surf League (WSL) da América Latina, Ivan Martinho.

O tour começou pela manhã, quando as crianças foram cobrir o primeiro dia de competições na Praia de Itaúna. As pequenas, que têm um programa jornalístico voltado para crianças nas redes sociais, entenderam como funciona um campeonato de surfe, conversando com as pessoas que trabalham na produção do torneio.



- A importância do Osiris News é dar voz e estimular as crianças de Saquarema que quiserem ser jornalistas no futuro - explica a pequena Alícia Rodrigues, de 10 anos, do 5º Ano do Ensino Fundamental.



- O Osíris News é para informação e muitas novidades sobre os eventos de Saquarema - completa a minijornalista Alice Gaudard, também de 10 anos, do 4º Ano.

O projeto começou em 2018, quando a professora de História Lidiane Corrêa teve a ideia de produzir um jornal impresso feito por estudantes com notícias sobre a própria escola. Na época, Lidiane chegou a aprender diagramação para poder fazer os jornais. A ideia foi se desenvolvendo e, hoje, é um noticiário feito por alunos da escola na rede. Ao todo, são sete crianças com idade entre 9 e 10 anos cobrindo eventos de Saquarema. O objetivo é produzir material direcionado a outras crianças.

- O projeto estimula o senso crítico das crianças, a imaginação, a ideia e a vontade de investigar, procurar boas histórias, incentivar a leitura e a escrita, a comunicação e melhorar a autoestima - explica a professora, hoje orientadora pedagógica da escola Osiris.

Neste sábado, as crianças fizeram a sua maior “cobertura”. Durante o tour, frequentaram a área vip do evento, conheceram profissionais de imprensa e entrevistaram pessoas como o secretário municipal de Esporte, Turismo e Lazer de Saquarema, Rafael Castro “Badá” e a repórter da WSL, Thayná Salles. Também fizeram uma entrevista exclusiva com o presidente da liga na América Latina, Ivan Martinho. Elas conheceram um pouco mais sobre como funciona a organização de um campeonato de surfe e o que é necessário para fazer um evento do porte do Challenger Series funcionar. Ao fim da conversa, foram presenteadas com um kit de Dia das Crianças da WSL, que incluía uma miniatura do Saquá, o mascote do CS de Saquarema.

15 brasileiros classificados em Saquarema

Nas águas, 15 surfistas brasileiros se classificaram para a rodada com os 64 melhores, entre eles João Chianca, Chumbinho, local de Saquarema. Entre as mulheres, quatro brasileiras continuam na competição, agora com 32 participantes. Já a francesa Tya Zebowski, de apenas 14 anos, fez história, ao se garantir como a surfista mais nova de toda a competição a se classificar para o Championship Tour (CT), a elite do surfe mundial. A janela do evento vai até o dia 19 de outubro, a depender das condições do mar.

Independentemente do resultado, as crianças do Osíris News já acumulam muitas conquistas e almejam outras para o futuro.



- O nosso próximo passo agora com o Osíris News é conseguir ampliar o projeto para outras unidades escolares e outras faixas etárias da rede municipal de ensino - explicou o subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria Municipal de Educação de Saquarema, Raphael Sanzana.

“A Osíris News é para inspirar todas as crianças que têm um sonho e querem ser jornalistas, assim como a gente”, conclui a pequena “jornalista” Luisa Rocha, de 10 anos, do 4º Ano do Ensino Fundamental.