Este domingo (12) marcou o dia de disputa das finais do Vert Battle, no Ginásio do Tarumã, em Curitiba. Esta foi a penúltima etapa do Circuito Brasileiro da modalidade. No masculino, Gui Khury foi o grande campeão, após garantir ótimas notas com direito ao giro de 900, manobra realizada pela primeira vez por Tony Hawk, lenda do skate mundial. Luigi Cini e Augusto Akio completaram o pódio.

Com a vitória, Gui Khury mantém a hegemonia do Vert Battle, evento de skate vertical criado por Rony Gomes, pioneiro da modalidade no Brasil. O skatista de 16 anos venceu as duas etapas que disputou este ano - a de Goiânia e a de Curitiba. Após o título, ele falou da emoção de ganhar em casa.

— Não tem jeito melhor de vencer do que em casa. Foi a primeira vez que venci no vertical, em Curitiba, e isso significa muito para mim. Queria agradecer o Rony Gomes também por ter feito um evento muito especial e por trazer o skate vertical para o topo — expressou o curitibano.

Caminho de Gui Khury no Vert Battle de Curitiba

Gui Khury avançou à final na segunda posição, com 91,07 pontos. À frente dele ficou Augusto Akio, medalhista de bronze no skate park em Paris 2024. O espanhol Egoitz Bijueska, de 14 anos, terminou no terceiro lugar.

Na primeira volta da final, Gui Khury acertou o 900 e recebeu 93.77 de nota. Já na última, melhorou a performance e anotou 95.13 pontos. No Vert Battle, apenas a maior pontuação é considerada na tabela final.

A melhor nota do também curitibano Luigi Cini foi 93, garantindo o segundo lugar. Com 92.13 pontos, Augusto Akio garantiu o lugar final do pódio.

Gui Khury é campeão da etapa de Curitiba do Vert Battle (Foto: Pablo Vaz)

Classificação feminina

Com 92.23 pontos, a japonesa Mizuho Hazegawa garantiu o primeiro lugar da etapa. Na segunda colocação, ficou a brasileira Helena Laurino (82.13), de apenas 13 anos. A também japonesa Juno Matsuoka completou o pódio, com 83.03 pontos.

— Eu fiquei muito feliz de ter acertado todas as minhas voltas e também de ter ficado em segundo lugar. Parabéns para todas as meninas do evento, andaram muito — disse Helena.

Pódio feminino do Vert Battle (Foto: Pablo Vaz)



