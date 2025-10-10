Após a estreia do lateral-direito Paulo Henrique pela Seleção Brasileira na vitória de 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, seus companheiros de amarelinha, Matheus Cunha e Richarlison, fizeram questão de comentar em uma publicação do atleta do Vasco.

Richarlison comenta na publicação de Paulo Henrique (Foto: Reprodução/Instagram)

Como foi a estreia de Paulo Henrique?

Apesar do curto tempo em campo, durante os 20 minutos que esteve em campo Paulo Henrique mostrou intensidade e participou bastante das ações da equipe. Segundo dados do Sofascore, o lateral conseguiu 2 desarmes, 1 recuperação de bola, disputou 3 duelos no chão, vencendo 2 deles, acertou 12 de 17 passes tentados e sofreu 1 drible. O que rendeu a ele uma nota de 6.6 na plataforma

Como foi Coreia do Sul x Brasil

Mesmo debaixo de muita chuva e de um estádio com cerca de 65 mil torcedores apoiando a Coreia do Sul, o Brasil foi dominante desde o início do jogo em Seul. Os sul-coreanos, que ocupam a 23ª colocação no ranking da Fifa (a Seleção Brasileira é a 6ª), se preocuparam muito em fechar a defesa e permitiram que o time de Ancelotti jogasse com as linhas avançadas, e isso foi decisivo.

O Brasil entrou em campo com um quarteto ofensivo, formado por Rodrygo, Estevão, Vini Jr e Matheus Cunha. Além deles, a dupla de volantes Casemiro e Bruno Guimarães se aproximava a todo momento da grande área. Eles, inclusive, deram as assistências para os dois gols do primeiro tempo: Bruno Guimarães, aos 12, deu lindo passe entre os zagueiros para Estêvão abrir o marcador; e Casemiro, aos 41, deixou Rodrygo em condições de marcar seu oitavo gol em 34 partidas pela Seleção.

Tentando reagir, a Coreia do Sul voltou com uma mudança no meio-campo para o segundo tempo, mas dois erros defensivos logo no reinício do confronto acabaram decretando a goleada. Com menos de dois minutos, Estêvão roubou a bola de Kim Min-Jae na entrada da área pela direita e ampliou. Dois minutos depois, Casemiro recuperou a bola próximo à área e tocou para Vini Jr; o atacante deu passe para Rodrygo, que marcou o quarto gol.

Com a vitória sacramentada, Carlo Ancelotti decidiu modificar meio time na reta final de jogo. Com seis substituições possíveis, ele colocou em campo Paulo Henrique — primeira partida do jogador do Vasco pela Seleção —, Carlos Augusto, André, Paquetá, Richarlison e Igor Jesus. Mesmo com as mudanças, o Brasil seguiu muito superior à Coreia do Sul. Vini Jr, aos 32, ainda faria o quinto gol.

A Seleção Brasileira volta a campo na próxima terça-feira (14), às 7h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Japão, em Tóquio, finalizando seus compromissos na Data Fifa.