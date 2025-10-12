Futsal: Corinthians e Carlos Barbosa empatam no jogo de ida das oitavas de final

Pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga Nacional de Futsal, Carlos Barbosa e Corinthians empataram em 1 a 1, no Centro Sérgio Luiz Guerra, no Rio Grande do Sul.

A partida começou movimentada, com a equipe da casa dominando as ações e abrindo o placar ainda no início do primeiro tempo. Juninho acertou um verdadeiro foguete para colocar o Carlos Barbosa à frente. O Timão empatou aos 12 minutos, com Lucas Martins, em jogada construída com Igor Carioca.

No primeiro tempo, os gaúchos dominaram a posse de bola e finalizaram 18 vezes, mostrando maior volume ofensivo, com oito chutes a gol. O Corinthians foi mais efetivo nas oportunidades, mas esbarrou nos desarmes do Carlos Barbosa, desperdiçando chances claras.

No segundo tempo, o jogo ficou mais equilibrado, com destaque para o goleiro visitante, Lucas Oliveira, que manteve o empate com defesas importantes.

O jogo de volta está marcado para a próxima sexta-feira (17), às 20h30 (de Brasília), no Ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge.

Na opinião do goleiro Lucas Oliveira, o duelo foi o mais aguardado das oitavas de final da Liga Nacional de Futsal.

— O jogo que se esperava. Todo mundo acompanhava e aguardava esse clássico entre gigantes do futsal. Fizemos jus ao peso das camisetas, e a torcida também abrilhantou o espetáculo. Foi um grande jogo. Não tem nada definido. O segundo jogo será em nossa casa, e agora contamos com o apoio da nossa torcida — disse, em entrevista ao canal Goat.

O ala Murilo destacou o poder ofensivo das duas equipes, que se classificaram com mais de 50% de aproveitamento na primeira fase da competição.

— Duas grandes equipes. Fiquei feliz com nosso desempenho. Jogamos bem e o jogo foi parelho. Queríamos a vitória em casa, mas tenho certeza de que o confronto de volta será igualmente disputado, digno de duas grandes equipes. Vamos descansar e ir com tudo para o jogo de sexta-feira — explicou, também ao canal Goat.

Duelo da volta entre Carlos Barbosa e Corinthians será no Parque São Jorge, no Ginásio Wlamir Marques. (Foto: Lucka Cyriaco)

Jogos de ida das oitavas de final:

10.10 - Marreco 2 x 2 Cascavel - Arrudão

10.10 - Santo André 1 x 3 Sorocaba - Noêmia Assunção

11.10 - Foz Cataratas 4 x 2 Praia Clube - Costa Cavalcanti

11.10 - Pato 2 x 2 Campo Mourão - Arena Cláudio Petrycoski

12.10 - Carlos Barbosa 1 x 1 Corinthians - Sérgio Luiz Guerra

14.10 - Umuarama x Atlântico Erechim - 20h (de Brasília) - Amario Vieira da Costa

15.10 - Vélez Camaquã x Joinville - 20h (de Brasília) - Ginásio Wadislau Niemxeski

16.10 - Minas x Jaraguá - 20h (de Brasília) - Arena UniBH