O segundo dia das oitavas de final do Mundial de Vôlei masculino terminou neste domingo (21), e Itália e Bélgica foram as segundas seleções classificadas para as quartas de final do torneio.

Itália bate Argentina

A Itália, atual campeã mundial de vôlei masculino e recém-vitoriosa no Mundial feminino, venceu a Argentina por 3 sets a 0 e garantiu sua vaga nas quartas de final do Mundial masculino, com parciais de 25-23, 25-20 e 25-22.

Alessandro Michieletto marcou 15 pontos; Yuri Romanò marcou 14, com quatro deles no saque; e Mattia Bottolo registrou 13. O trio teve uma participação decisiva e, em uma ação conjunta, faturou 42 pontos para a Azzurra.

— Fizemos uma partida sólida. Eles forçaram muitas jogadas, foram perigosos em disputas longas, mas permanecemos consistentemente sólidos. E jogamos um bom vôlei — disse o técnico Ferdinando De Giorgi à RaiSport.

Italiano Alessandro Michieletto comemorando vitória sobre a Argentina no Mundial de Vôlei masculino (Foto: VolleyBall World)

Bélgica vence Finlândia

No segundo confronto do dia, a Bélgica foi a grande vencedora contra a Finlândia, também por 3 sets a 0, garantindo a vaga nas quartas de final. Os belgas buscam um título inédito na competição.

A Bélgica não teve grandes dificuldades para superar os finlandeses e manteve o controle da partida, que teve apenas quatro pontos como a menor diferença de pontuação nos sets. As parciais foram 25-21, 25-17, 25-21.

Reencontro de Itália e Bélgica

Na disputa da fase de grupos, a Itália foi pega de surpresa e perdeu sua primeira partida para a Bélgica em um duelo épico no Mundial masculino. Os belgas lideraram o Grupo F ao vencer todas as três partidas e somaram um ponto a mais que o segundo colocado, os italianos.

Agora, após ambas as equipes vencerem suas partidas das oitavas, o reencontro entre Itália e Bélgica se tornou realidade, podendo ser uma oportunidade de revanche italiana ou a continuação da busca belga pelo título inédito.