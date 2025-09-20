Mundial de Vôlei: classificados do primeiro dia de oitavas de final

Neste sábado (20), foi iniciado o primeiro dia das oitavas de final do Mundial de Vôlei masculino, e as primeiras equipes já foram definidas. A Turquia foi a primeira seleção classificada para as quartas de final, e logo após a Polônia veio para desenhar o início das classificações.

Turquia vence de virada

A Turquia começou a manhã de hoje se classificando para as quartas de final do Mundial numa vitória de 3 sets a 1 (27-29, 25-23, 25-16, 25-19). O jogo, que começou com vitória holandesa no primeiro set, teve uma reviravolta turca que resultou na classificação.

Atletas inesperados lideram as estatísticas do Mundial de Vôlei 2025

Depois de perder o segundo set, os holandeses sentiram a derrota, e o jogo desandou: os ataques perderam a força, e a Turquia foi em crescente. O ponteiro turco Efe Mandiraci fez 15 pontos, sendo três no saque. Ele é o maior sacador do Mundial até agora.

A seleção da Turquia está em busca de uma inédita vaga nas semifinais e enfrentará a Polônia em busca dessa conquista.

Polônia comprova favoritismo

No segundo jogo das oitavas, a seleção polonesa venceu o Canadá e garantiu a vaga para o confronto contra a Turquia nas quartas de final. A Turquia havia vencido mais cedo a Holanda, também por 3 a 1.

Em uma disputa que começou acirrada, com a vitória polonesa e, logo após, a vitória do Canadá, a Polônia conseguiu vencer os dois próximos sets, garantindo sua vaga nas quartas. As parciais foram de 25-18, 23-25, 25-20 e 25-14.

Bartosz Kurek, da Polônia, no Mundial de Vôlei masculino 2025 (Foto: Sherwin Vardeleon/AFP)

Campanha do Brasil no Mundial de Vôlei 2025 é a pior da história

O Brasil se despediu do Mundial de Vôlei na 17º posição, a pior colocação do país na história do campeonato. Até então, a pior campanha da equipe havia sido um 13º lugar, em 1966.

A eliminação precoce deste ano mancha a sequência favorável que a seleção tricampeã do mundo vinha construindo no Mundial de Vôlei masculino. Desde a edição de 1998, o Brasil terminou o campeonato entre os quatro melhores. Confira:

1998 - 4º lugar

2002 - campeão

2006 - campeão

2010 - campeão

2014 - 2º lugar

2018 - 2º lugar

2022 - 3º lugar

Confira os dias e horários dos jogos:

Domingo (21/09)

Argentina x Itália - 4h30 (de Brasília)

Bélgica x Finlândia - 9h (de Brasília)

Segunda (22/09)

Bulgária x Portugal - 4h30 (de Brasília)

Estados Unidos x Eslovênia - 9h (de Brasília)

Terça (23/09)

Tunísia x Tchéquia - 4h30 (de Brasília)

Sérvia x Irã - 9h (de Brasília)

Todos os confrontos das oitavas de final terão transmissão ao vivo pela Volleyball World TV (streaming) e pelo Sportv.