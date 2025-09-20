Mundial de Vôlei: classificados do primeiro dia de oitavas de final
Turquia e Polônia garantiram suas vagas nas quartas de final
Neste sábado (20), foi iniciado o primeiro dia das oitavas de final do Mundial de Vôlei masculino, e as primeiras equipes já foram definidas. A Turquia foi a primeira seleção classificada para as quartas de final, e logo após a Polônia veio para desenhar o início das classificações.
Atletas inesperados lideram as estatísticas do Mundial de Vôlei 2025
Mundial de Vôlei Masculino: veja horários e onde assistir aos jogos das oitavas de final
Lucarelli fala sobre Bernardinho: 'Todo mundo queria a vitória para ele'
Turquia vence de virada
A Turquia começou a manhã de hoje se classificando para as quartas de final do Mundial numa vitória de 3 sets a 1 (27-29, 25-23, 25-16, 25-19). O jogo, que começou com vitória holandesa no primeiro set, teve uma reviravolta turca que resultou na classificação.
Depois de perder o segundo set, os holandeses sentiram a derrota, e o jogo desandou: os ataques perderam a força, e a Turquia foi em crescente. O ponteiro turco Efe Mandiraci fez 15 pontos, sendo três no saque. Ele é o maior sacador do Mundial até agora.
A seleção da Turquia está em busca de uma inédita vaga nas semifinais e enfrentará a Polônia em busca dessa conquista.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Polônia comprova favoritismo
No segundo jogo das oitavas, a seleção polonesa venceu o Canadá e garantiu a vaga para o confronto contra a Turquia nas quartas de final. A Turquia havia vencido mais cedo a Holanda, também por 3 a 1.
Em uma disputa que começou acirrada, com a vitória polonesa e, logo após, a vitória do Canadá, a Polônia conseguiu vencer os dois próximos sets, garantindo sua vaga nas quartas. As parciais foram de 25-18, 23-25, 25-20 e 25-14.
Campanha do Brasil no Mundial de Vôlei 2025 é a pior da história
O Brasil se despediu do Mundial de Vôlei na 17º posição, a pior colocação do país na história do campeonato. Até então, a pior campanha da equipe havia sido um 13º lugar, em 1966.
A eliminação precoce deste ano mancha a sequência favorável que a seleção tricampeã do mundo vinha construindo no Mundial de Vôlei masculino. Desde a edição de 1998, o Brasil terminou o campeonato entre os quatro melhores. Confira:
- 1998 - 4º lugar
- 2002 - campeão
- 2006 - campeão
- 2010 - campeão
- 2014 - 2º lugar
- 2018 - 2º lugar
- 2022 - 3º lugar
Confira os dias e horários dos jogos:
Domingo (21/09)
- Argentina x Itália - 4h30 (de Brasília)
- Bélgica x Finlândia - 9h (de Brasília)
Segunda (22/09)
- Bulgária x Portugal - 4h30 (de Brasília)
- Estados Unidos x Eslovênia - 9h (de Brasília)
Terça (23/09)
- Tunísia x Tchéquia - 4h30 (de Brasília)
- Sérvia x Irã - 9h (de Brasília)
Todos os confrontos das oitavas de final terão transmissão ao vivo pela Volleyball World TV (streaming) e pelo Sportv. ➡️Clique aqui para assistir no Sportv.
