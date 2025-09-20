O Brasil está garantido na semifinal da etapa de João Pessoa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia masculino. Evandro e Arthur Lanci e Vinícius e Heitor vão disputar a vaga na arena montada na Praia do Cabo Branco, às 17h (de Brasília) deste sábado (20).

Como foram as oitavas de final

Para chegar às quartas de final, Vinícius e Heitor venceram os compatriotas George e Saymon por 2 a 0, com parciais de 25/23 e 23/21.

Já Evandro e Arthur Lanci não tomaram conhecimento da dupla portuguesa Pedrosa e Campos e também venceram o seu compromisso por 2 a 0, parciais de 21/19 e 21/15.

Antes da etapa de João Pessoa, Evandro e Arthur Lanci ocupavam a nona colocação no ranking mundial. Já Vinícius e Heitor estão na 35ª posição. Os líderes são os noruegueses Mol e Sorum.

Duda e Ana Patrícia tentam avançar em João Pessoa (Foto: Volleyball World)

Brasil domina no feminino

No feminino, o Brasil chegou as oitavas de final do torneio com quatro duplas classificadas. Thamela e Victória já estão nas quartas de final. Elas venceram as americanas contra as americanas Cannon e Kraft por 2 a 0, parciais de 21/19 e 21/18.

A outra vitória brasileira foi com Duda e Ana Patrícia. A dupla venceu as espanholas Dani e Tania por 2 sets a 0. Placar de 21/14 e 21/15.

Carol e Rebecca ainda vão entrar em quadra. As duas vão enfrentar as lituanas Paulikiene e Raupelyte. Já Taiana e Talita jogam contra as norte-americanas Shaw e Cheng.

Atualmente, o Brasil ocupa as duas primeiras posições do ranking mundial de vôlei de praia. Thamela e Victória são as líderes, seguidas por Carol e Rebecca.

