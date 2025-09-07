Acompanhe ao vivo: Itália e Turquia se enfrentam na final do Mundial de Vôlei
Itália e Turquia na final do Mundial de Vôlei ao vivo!
- Matéria
- Mais Notícias
A Itália e a Turquia se enfrentam na final do Mundial de Vôlei, neste domingo (6), em busca do ouro. A partida acontece às 9h30 (de Brasília), em Bangkook, na Tailândia. As italianas são as favoritas, mas a turcas buscam o primeiro ouro na competição. O Lance! acompanha a partida ao vivo! Atualização: A Itália venceu o 1ª set e Turquia anotou o 2ª.
Derrotado pela Itália, veja quanto o Brasil ainda pode ganhar no Mundial de Vôlei
Lance! Biz
Gabi Guimarães tem números insanos; Confira estatísticas de Brasil e Japão no Mundial
Mais Esportes
IA crava resultado de Brasil e Japão pelo 3º lugar do Mundial de Vôlei
Fora de Campo
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
3ª SET: -
2ª SET: Turquia venceu com a parcial de 25 a 13.
1ª SET: Itália venceu com a parcial de 25 a 23.
Ecalação Turquia:
- Levantadora: Cansu Özbay
- Oposta: Melissa Vargas
- Ponteiras: E. Karakurt e I. Aydin
- Centrais: Eda Erdem e Z. Gunes
- Líbero: Gizem Örge
- Técnico: Daniele Santarelli
Escalação Itália:
- Levantadora: Alessia Orro
- Oposta: Paola Egonu
- Ponteiras: M. Sylla e S. Nervini
- Centrais: Anna Danesi e Sarah Fahr
- Líbero: Monica De Gennaro
- Técnico: Júlio Velasco
Como foi caminho da Itália para chegar na final do Mundial?
A Itália enfrentou o Brasil na semifinal do Mundial e venceu por 3 sets a 2, com as parciais de 22/25, 25/22, 28/30, 25/22 e 15/13.
➡️Gabi Guimarães tem números insanos; Confira estatísticas de Brasil e Japão no Mundial
Primeiro set
O 1ª set mostrou superioridade do Brasil. As brasileiras começaram com força no ataque e precisão na defesa, enquanto a Itália teve dificuldade na recepção e não conseguiu acertar o passe. Com isso, as sul-americanas usaram o bloqueio das adversárias para abrir vantagem no placar e aproveitaram o momento de falha das europeias.
No meio do set, as italianas tentaram reação e aproximaram a parcial, mas a tentativa não foi o suficiente para conter o jogo encaixado das brasileiras. No fim, o Brasil venceu com o placar de 25 a 22. Rosamaria e Gabi foram as maiores pontuadoras da parcial, com seis pontos cada.
Segundo set
A segunda parcial foi equilibrada, mas mostrou mais precisão das italianas. A Itália saiu na frente e conseguiu consertar os erros anteriores, encontrando espaço na quadra brasileira com maestria. O jogo teve bastantes pontos trocados e o Brasil não ficou para trás na intensidade. As brasileiras conseguiram empatar a parcial, mas a grande sequência de erros das sul-americanas foi decisivos para derrota.
Terceiro set:
O terceiro set foi o mais equilibrado da partida. A Itália saiu na frente com dois aces em sequência, mas não conseguiu abrir vantagem no placar. As brasileiras erraram menos do que o set anterior e voltaram a converter bolas importantes. Com pontos trocados, as seleções mostraram características diferentes. Do lado das italianas, Antropova foi destaque com 14 pontos no ataque, acumulando bolas rápidas e variadas. Já na quadra brasileira, o bloqueio foi foi destaque, com menção para Julia Kudiess.
Gabi Guimarães virou bolas importantes e Marcelle se destacou nas defesas. No fim da parcial, o bloqueio brasileiro foi fundamental para vitória por 30 a 28.
Quarto set:
Assim como no set anterior, a parcial foi equilibrada. Dessa vez, porém, a Itália mostrou mais eficiência em encontrar espaços vazios na quadra brasileira. Rosamaria e Gabi converteram bolas importantes no início do set para o Brasil, mas a seleção teve dificuldade em manter ataques precisos ao longo da parcial. As europeias abriram vantagem, com destaque para Antropova, mas o Brasil reagiu com levantamentos eficientes da Roberta.
A Itália, porém, não abriu espaço para falhas e decidiu a partida nos detalhes. Mesmo com o bloqueio do Brasil brilhando, as italianas mantiveram a intensidade e venceram a parcial por 25 a 22.
Tie-Break:
O tie-break foi decidido nos mínimos detalhes, com as duas seleções se destacando em ataques eficientes. Gabi foi o destaque da parcial e virou ataques importantes. Além da ponteira, Rosamaria também puxou a responsabilidade e converteu bolas eficientes. O Brasil, porém, acumulou erros na recepção e Egonu foi decisiva para a Itália. Com isso, as europeias venceram a parcial e a partida por 15 a 13.
Ao vivo na final do Mundial, Turquia enfrentou Japão na semifinal
A Turquia venceu o Japão na semifinal do Mundial de Vôlei, com as parciais de 16/25, 25/17, 25/18 e 27/25.
A primeira semifinal do Mundial mostrou superioridade das turcas. No início, as jogadoras não se encontraram em quadra e perderam o primeiro set. A Turquia, porém, voltou com força e emplacou a vitória de três sets em sequência. O destaque da partida foi a oposta Melissa Vargas, que marcou 28 pontos no confronto. Além dela, Karakurt converteu 13 pontos.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias