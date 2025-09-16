Mundial das zebras? Itália e França perdem na primeira fase

A Itália, atual campeã mundial de vôlei masculino e recém-vitoriosa no Mundial feminino, foi pega de surpresa e perdeu sua primeira partida para a Bélgica em um duelo épico no Mundial masculino nesta terça-feira (16).

continua após a publicidade

Atualmente na 17ª posição do ranking, os belgas foram efetivos e venceram os dois primeiros sets por 25-23 e 25-20. Os italianos, comandados por Ferdinando De Giorgi, tiveram sua formação modificada e levaram a disputa para o tie-break, após parciais de 25-22 e 25-21.

➡️Mundial de vôlei: com surpresas, 5º dia define as primeiras seleções classificadas

Apesar da tentativa, a Bélgica conseguiu impedir a virada italiana e superar os atuais campeões mundiais por 3 sets a 2 e conquistar a segunda vitória no Grupo F, garantindo vaga para as oitavas de final. O próximo duelo será com a Argélia. Já a Azzurra precisa vencer a Ucrânia para se manter na competição.

continua após a publicidade

A vitória da Bélgica sobre a Itália colocou o Brasil em segundo lugar no ranking mundial, com os italianos caindo para a terceira posição, o que rendeu comemoração dos torcedores brasileiros. Veja:

Finlândia supera França

A seleção finlandesa, a 20ª no ranking da FIVB, venceu a França, atuais bicampeões olímpicos, também nesta terça-feira, por 3 sets a 2, com parciais de 25-19, 17-25, 29-27, 21-25, 15-9.

continua após a publicidade

Com a derrota, a seleção francesa ocupa a segunda posição do Grupo C e corre risco de ser eliminada na primeira fase do Mundial. O próximo adversário da equipe é a líder do grupo, Argentina, que soma duas vitórias em dois jogos. A disputa será na próxima quinta-feira (17), às 7h de Brasília. Os finlandeses enfrentarão a Coreia do Sul um dia antes.

Equipe finlandesa comemora vitória sobre a França (Foto: Ted ALJIBE / AFP)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A potência japonesa fora do Mundial

Não é à toa que o Mundial está sendo reconhecido como o torneio das zebras. Além da derrota das seleções da Itália e França, a seleção japonesa, considerada uma das mais fortes do mundo, teve uma eliminação precoce do Mundial de Vôlei Masculino logo na primeira fase. Na última segunda-feira (15), o Japão foi eliminado pelo Canadá e saiu da competição após duas partidas disputadas.

A derrota teve o resultado de 3 sets a 0, com parciais de 25-20, 25-23, 25-22, repetindo o placar da estreia do Japão contra a Turquia.

Com os resultados, o Grupo G já está definido, com Turquia e Canadá classificados para as oitavas de final e o Japão fora.