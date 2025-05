Hugo Calderano confirmou o favoritismo nesta terça-feira (20) no Mundial de Tênis de Mesa, em Doha, no Catar. O brasileiro, atual número 3 do ranking mundial, não deu chances ao tunisiano Wassim Essid, 149º do mundo, e venceu com autoridade por 4 sets a 0 (parciais: 11/05, 11/03, 11/05, 11/04) , avançando à terceira rodada da competição.

continua após a publicidade

Esta foi a segunda vitória de Hugo Calderano no Mundial de Tênis de Mesa. Atual campeão da Copa do Mundo — conquistada em abril deste ano —, o brasileiro já havia superado o mexicano Rogelio Castro por 4 sets a 1 na estreia.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Diante do tunisiano Wassim Essid, Calderano não deu chances. Um dos favoritos ao título, ele controlou o jogo do início ao fim. O rival conseguiu marcar apenas 17 pontos em toda a partida. O único momento de equilíbrio foi no primeiro set, quando Essid tentou pressionar. A partir daí, o brasileiro deslanchou e não foi mais ameaçado.

continua após a publicidade

O melhor momento da carreira

Aos 28 anos, Calderano vive a melhor fase da carreira. Foi quarto colocado nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e, no mês passado, conquistou o maior título de sua trajetória ao levantar a taça da Copa do Mundo, na China — onde eliminou dois chineses, incluindo o líder do ranking mundial.

Esta foi a segunda vitória de Hugo Calderano no Mundial de Tênis de Mesa, em Doha (Foto: Divulgação)

➡️Calderano e Takahashi são eliminados por dupla campeã olímpica

Próximo desafio

Embalado pela ótima fase e confiante após a recente conquista, Calderano é a principal esperança do Brasil na disputa individual em Doha. Na próxima rodada, o desafio será maior: ele enfrenta o casaque Kirill Gerassimenko (59º do mundo), que avançou ao eliminar o japonês Hiroto Shinozuka (28º).