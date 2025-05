Brasileiros vão disputar premiação milionária no Mundial da Kings League

A Fúria, equipe presidida por Neymar, se consagrou campeã do primeiro split da Kings League Brazil. A conquista veio neste domingo (18), no Allianz Parque, após empate em 5 a 5 com o Dendele e vitória nos shootouts. Agora, a equipe campeã e outras três brasileiras têm um novo e milionário desafio pela frente.

As semifinalistas da versão nacional — Fúria, Dendele, Fluxo FC e Desimpedidos GOTI — garantiram vaga no Kings League World Cup Clubs, o Mundial da modalidade de futebol 7, que será disputado entre os dias 1º e 14 de junho, em Paris, na França.

💰 Premiação milionária em jogo

Diferente da Kings League Brazil, que não distribuiu premiação em dinheiro, o torneio internacional promete cifras robustas para os vencedores. Em 2024, o time campeão — o espanhol Porcinos FC — embolsou US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,4 milhões, na cotação atual). O título veio justamente em cima de um brasileiro: o G3X FC.

A expectativa é de que a premiação deste ano seja igual ou ainda maior. As equipes brasileiras entram na disputa com a possibilidade de levantar não só a taça, mas também um valor significativo em premiações e exposição global.

⚽ O que é a Kings League?

Idealizada por Gerard Piqué e parceiros, a Kings League é um projeto inovador que combina futebol de 7 com entretenimento digital. O torneio mistura atletas amadores, ex-jogadores e influenciadores, adotando regras peculiares — como carta secreta, pênaltis em movimento e cronômetro corrido — para criar partidas mais dinâmicas e envolventes.

Com edições já realizadas na Espanha, México e Brasil, a liga ganhou força como fenômeno entre o público jovem, alcançando milhões de visualizações em transmissões ao vivo.

🏆Representantes brasileiros no Mundial:

Fúria (campeã da Kings League Brazil)

(campeã da Kings League Brazil) Desimpedidos GOTI

Fluxo FC

Dendele

