Brasileiro multicampeão de jiu-jítsu assina com UFC e tem estreia marcada

O multicampeão de jiu‑jítsu Marcus “Buchecha” Almeida assinou contrato com o UFC e fará sua estreia na organização em 26 de julho, no card sediado em Abu Dhabi. O estreante de 35 anos enfrentará o peso pesado ranqueado Martin Buday, atual 14º colocado da categoria, em combate que pode catapultar o brasileiro ao ranking caso vença.

A contratação foi anunciada originalmente pela página "Bert MMA" e confirmada pelo próprio atleta em suas redes sociais. Livre após optar por não renovar o vínculo com o ONE Championship, Buchecha aproveitou a inatividade na liga asiática para negociar com o UFC e garantir data para seu primeiro duelo no octógono mais famoso do mundo.

Buchecha iniciou carreira profissional de MMA em setembro de 2021 no ONE Championship, onde venceu cinco dos seis combates disputados, todos no primeiro round, por finalização ou nocaute. Seu único revés ocorreu em agosto de 2023, quando foi superado na decisão dos juízes pelo senegalês Oumar Kane. Na trajetória como faixa‑preta, acumulou 13 títulos mundiais de jiu‑jítsu, recorde na categoria.

Marcus Buchecha em ação pelo One Championship (Foto: Divulgação/ One Championship)

A mudança para o UFC decorre da reclamação pública de inatividade prolongada no ONE. Após competir quatro vezes em 11 meses, Buchecha participou de apenas mais duas lutas ao longo de 26 meses, sendo a última em novembro, quando finalizou Amir Aliakbari. A falta de combates regulares motivou o brasileiro a buscar novos desafios no octógono americano.

Em Abu Dhabi, Buchecha terá a chance de demonstrar seu potencial diante de um adversário já estabelecido no ranking. Caso conquiste a vitória, o brasileiro pode entrar diretamente na lista dos dezesseis melhores peso‑pesados do UFC. A expectativa é que o estreante traduza sua experiência nos tatames em sucesso no MMA, ampliando a presença de campeões de jiu‑jítsu no octógono.

Marcus Buchecha é 13 vezes campeão mundial de jiu-jítsu (Foto: ACB JJ )

