Uniforme de Jordan atinge cifras milionárias e entra para ranking histórico

O uniforme do Chicago Bulls usado por Michael Jordan durante a temporada 1992/1993, campanha no qual se sagrou campeão da NBA, foi leiloado por US$ 2,62 milhões (R$ 14,8 milhões) na última semana.

Michael Jordan em quadra pelo Chicago Bulls (Foto: AFP)

O conjunto inclui a camisa e o shorts que o atleta usou durante 17 jogos na temporada 1992/1993. Os itens foram vendidos na Heritage Auctions, uma das mais renomadas casas de leilões dos Estados Unidos. Ainda não foram divulgadas informações sobre o comprador e o procedimento de autenticação da peça.

A venda entra no ranking de camisas esportivas mais caras vendidas em leilão. No entanto, não é o uniforme de Michael Jordan com maior valor de venda em leilões. A camisa do atleta usada nas finais da NBA de 1998 foi leiloada por US$ 10,1 milhões.

Camisas esportivas mais caras vendidas em leilão

NY Yankees - usada por Babe Ruth (US$ 24 milhões) Chicago Bulls - usada por Michael Jordan nas finais da NBA de 1998 (US$ 10,1 milhões) Seleção da Argentina - usada por Diego Maradona na Copa do Mundo de 1986 (US$ 9 milhões) Los Angeles Lakers - usada por Kobe Bryant em sua estreia (US$ 7 milhões) Chicago Bulls - usada por Michael Jordan na temporada 1992/1993 (US$ 2,62 milhões) Seleção francesa - usada por Zinedine Zidane na Copa do Mundo de 1998 (US$ 100 mil) Seleção Brasileira - usada por Pelé na Copa do Mundo de 1970 (55 mil euros na época) Real Madrid - usada por Cristiano Ronaldo em jogo de Champions League (US$ 35 mil)

Observação: Um conjunto de seis camisas usadas por Lionel Messi durante a Copa do Mundo foi vendido por US$ 7,8 milhões.

