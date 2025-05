Calderano e Takahashi são eliminados por dupla campeã olímpica

Hugo Calderano e Bruna Takahashi estão eliminados do torneio de duplas mistas do Mundial de Tênis de Mesa. Nesta segunda-feira (19), eles enfrentaram a dupla chinesa formada por Wang Chuqin e Sun Yingsha, atuais campeões olímpicos e perderam por 3 sets a 0, com parciais de 11/2, 11/7 e 11/4.

Principais nomes brasileiros da modalidade, Hugo Calderano e Bruna Takahashi seguem no Mundial de Tênis de Mesa nas disputas individuais. Cabeça de chave número 3 da competição, Calderano terá pela frente Wassim Essid, da Tunísia, enquanto Bruna enfrentará a americana Sally Moyland. As datas e horários das partidas ainda não foram divulgados pela World Table Tennis (WTT).

Giulia Takahashi e Guilherme Teodoro avançam

Mais cedo nesta segunda (19), a dupla brasileira formada por Giulia Takahashi e Guilherme Teodoro venceu a parceria entre o espanhol Daniel Versoza e a ucraniana Veronika Matiunina por 3 sets a 2, com parciais de 11/8, 9/11, 11/9, 8/11 e 11/7.

Na próxima fase, os brasileiros enfrentam a dupla de Hong Kong formada por Wong Chun Ting e Doo Hoi Kem, cabeça de chave número 3 da competição. Data e horário da partida ainda não foram definidos. As finais das duplas mistas acontecem no sábado (24).

Giulia Takahashi e Guilherme Teodoro seguem na disputa do Mundial (Foto: Divulgação/ WTT)

Mundial de Tênis de Mesa

Principal competição do circuito internacional da modalidade, o Mundial de Tênis de Mesa 2025 acontece em Doha, com finais individuais e de duplas femininas e masculinas previstas para o domingo (25). O torneio conta com transmissão do canal fechado SporTV e da CazéTV, no YouTube.